Isla Margarita : Autoridades sancionan unidad por participar en gira de Maria Corina + VIDEO . El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, INTT, de Nueva Esparta retiene una unidad autobusera que realizó un servicio durante la gira en Margarita de la líder de Vente, María Corina Machado.

El hecho es contra una unidad de la línea Juangriego, y el alegato del referido instituto es estar fuera de su ruta e ir a exceso de velocidad, todo fundamentado en un vídeo.

La información proviene de Jimmy Rodríguez, secretario general del Sindicato Único de Transporte Terrestre de Nueva Esparta, Suttene, quien este sábado se encontraba en la sede del Intt en Porlamar tratando de mediar.

La medida es rechazada por el sindicato, por cuánto afirman que el referido vídeo no es una muestra válida de alguna irregularidad pues no se prueba la ruta que llevaba y una persona corriendo a su lado es prueba que no iba a alta velocidad.

Rodríguez dijo que respaldan a sus afiliados pues como transportistas son libres de atender los requerimientos de todos los usuarios, y en todo caso los días jueves y viernes se realizaron traslados para sectores del oficialismo y de la oposición por igual.

