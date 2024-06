¡Atención papá! Sistema Patria entregará súper bono por el día del padre

Este apoyo económico llega en un momento clave, brindando a las familias la oportunidad de celebrar y honrar a los padres de una manera más significativa y reconociendo su esfuerzo y dedicación en la construcción de un mejor futuro para Venezuela. lr.pe PUEDES VER: DolarToday y Monitor Dólar: precio del dólar paralelo HOY, 1 de septiembre, en Venezuela Dólar BCV HOY, viernes 1 de setiembre: cotización del dólar en Venezuela 08:40 1/9/2023 Monitor Dólar actualizó hoy, viernes 1 de septiembre: precio del dólar en Venezuela El Monitor Dólar determinó este viernes 1 de septiembre la tasa del dólar a 34,27 bolívares en Venezuela.Foto: monitordolarvenezuela.com08:08 1/9/2023 Monitor Dólar actualizó hoy, viernes 1 de septiembre: precio del dólar en Venezuela El Monitor Dólar determinó este viernes 1 de septiembre la tasa del dólar a 34,25 bolívares en Venezuela.Foto: monitordolarvenezuela.com07:43 1/9/2023 DolarToday: precio del dólar en Venezuela para hoy, viernes 1 de septiembre DolarToday actualizó el precio del dólar en Venezuela en 34,33 para hoy, viernes 1 de septiembre de 2023, en el país llanero.Foto: DolarToday07:25 1/9/2023 Monitor Dólar actualizó hoy, viernes 1 de septiembre: precio del dólar en Venezuela El Monitor Dólar determinó este viernes 1 de septiembre la tasa del dólar a 34,09 bolívares en Venezuela.Foto: monitordolarvenezuela.com05:55 1/9/2023 Yummy Dólar de HOY, viernes 1 de septiembre: precio del dólar en Venezuela El portal de Yummy Dólar estableció el precio del dólar en Venezuela a 32,59 bolívares.Foto: Yummy00:02 1/9/2023 Precio del dólar en Venezuela hoy, viernes 1 de setiembre, según diversos portales | actualización BCV: Bs. 32,59 | DolarToday: Bs. 34,17 | Monitor Dólar: Bs. 34,13 | @EnParaleloVzla3: Bs. 34,13 | Yummy Dólar: Bs. 32,5000:00 1/9/2023 Banco Central de Venezuela actualizó para hoy, viernes 1 de setiembre, el precio oficial del dólar El Banco Central de Venezuela (BCV) actualizó para este viernes 1 de setiembre la tasa oficial del dólar a 32,59 bolívares en el país gobernado por Nicolás Maduro.Foto: Twitter / @BCV_ORG_VEDólar BCV HOY, viernes 1 de setiembre: ¿cuál es el precio en Venezuela? Según el portal del Banco Central de Venezuela (BCV), cada dólar vale Bs. 32,59 hoy, viernes 1 de setiembre de 2023.Precio del dólar en Venezuela hoy, viernes 1 de setiembre de 2023 en el país llanero. Foto: Bcv.org.ve

Precio del dólar en Venezuela hoy, viernes 1 de setiembre de 2023 en el país llanero. Foto: Bcv.org.ve ¿Qué es el bolívar digital? El bolívar digital es la divisa que rige en Venezuela tras la tercera reconversión monetaria que se aplicó desde el Gobierno. Esta medida implicó que por cada millón de bolívares soberanos se obtendría un bolívar digital; es decir, se borran seis ceros de las cantidades anteriormente dibujadas.¿Qué es DolarToday? DolarToday es una empresa venezolana-estadounidense de medios de comunicación. Esta compañía está dirigida por venezolanos que residen en Estados Unidos y que centra su atención en temas políticos y financieros de Venezuela.lr.pe PUEDES VER: Este es el billete de 1 dólar, conocido como 'arcoíris', que puedes vender por más de Bs. 87 billones DolarToday: promedio del dólar en Venezuela HOY, viernes 1 de setiembre El portal DolarToday estableció un precio de Bs. 34,17 por dólar hoy, viernes 1 de setiembre.DolarToday: precio del dólar en Venezuela hoy, viernes 1 de setiembre. Foto: dolartoday.com DolarToday: precio del dólar en Venezuela hoy, viernes 1 de setiembre. Monitor Dólar: precio del dólar en Venezuela para este viernes 1 de setiembre Monitor Dólar estableció el precio del dólar en 33,86 para hoy, viernes 1 de setiembre, en el país llanero.

Yummy Dólar: así cotiza el dólar en Venezuela hoy, viernes 1 de setiembre A 32,42 bolívares se mantiene el precio del dólar en Venezuela, según la plataforma de Yummy Dólar. 