La reconocida presentadora de televisión, Laura Bozzo, ha respondido de manera contundente a los comentarios negativos sobre su físico, anunciando que pronto se someterá a un “retoque estético”. Durante una entrevista en el programa de entretenimiento “El Gordo y La Flaca”, Bozzo no se guardó nada y compartió sus planes, secretos de belleza y filosofía de vida.

Conocida por su franqueza a la hora de enfrentar a sus críticos, la peruana reveló que tiene programada una intervención quirúrgica para mejorar su apariencia. “Tengo mi cirujano en Perú que me hace una reconstrucción en base a mis músculos”, afirmó Bozzo, añadiendo: “Me voy a operar, sí. Despídanse de esta cara de momia vieja”.

A sus 72 años, Laura Bozzo se siente orgullosa de su cuerpo y enfatiza la importancia de mantenerse activa a través de ejercicios diarios para no convertirse en lo que ella llama “una cosa de horror”. Además, no dudó en responder a sus detractores con firmeza: “Me rio de los que me dicen la momia, la fea, la espantosa, la ridícula. Yo soy feliz así y adoro como me veo”.

La presentadora también compartió parte de su filosofía de vida con sus seguidores, haciendo hincapié en que la edad es solo un número y que lo importante es mantener una actitud positiva. “La edad para mí está en la mente”, declaró Bozzo.

Laura Bozzo vs Britney Spears

Tras la publicación de un video de Britney Spears en el que se muestra de manera provocativa, Laura Bozzo no se quedó callada y expresó su preocupación por la situación de la cantante. “Me parte el corazón ver cómo ha terminado una gran artista y que su familia no haga nada para ayudarla”, comentó la peruana.

Además, Bozzo lanzó duras críticas a los allegados de Spears, acusándolos de haberse aprovechado de ella en su juventud para beneficio propio y luego abandonarla. “Lucraron de ella, la explotaron, la robaron y ahora la dejan”, sentenció la presentadora.