Cabello advierte que la victoria será avasallante, pero no nos confiemos de nada

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo hincapié en el triunfo que se espera para el oficialismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Cabello declaró que será una “victoria avasallante” para el gobierno.

“Eso lo saben hasta las piedras, toda la oposición lo sabe, que nosotros vamos a ganar; pero no nos confiemos de nada. No caigamos en que como vamos a ganar no vamos a salir, nada de eso, debe ser avasallante, cada voto es importante”, afirmó Cabello.

Victoria el 28-J con el 1x10x7

En un evento político realizado en el estado Zulia, el líder político instó a toda la militancia a tener un buen desempeño en la campaña conocida como “1×10”.

Asimismo, detalló que en el 1x10x7 se enfocan en tres ejes transversales que son las mujeres, la juventud y los trabajadores.



Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirma que el 28-J, la victoria será avasallante.

Lea también:

Seis programas ambientales para fortalecer la protección forestal