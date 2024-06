Desmienten presuntos secuestros de niños en Cedeño

¡Desmienten secuestros de niños en Cedeño!

En una rueda de prensa realizada este martes 18 de junio, el Consejo Municipal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA) de Cedeño desmintió categóricamente los rumores que circulaban en las redes sociales acerca de supuestos secuestros de niños en la localidad.

Acompañada por el inspector jefe (CPEM) Esteban Jiménez, director local de Seguridad Ciudadana, la directora municipal del CMDNNA, Gladys Sánchez, informó a la comunidad que desde el pasado sábado 15 de junio se han difundido videos, fotos y audios que sugieren la existencia de secuestros de niños y personas lesionadas, generando un clima de incertidumbre entre los habitantes.

«Queremos comunicarle al pueblo de Cedeño que las informaciones difundidas son falsas. Como autoridades, no hemos recibido ninguna denuncia relacionada con actos de secuestro o desaparición de niños», afirmó Sánchez durante la conferencia.

La directora municipal de Educación y del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa, Gustavo Valderrey, también se sumó a la desmentida de los rumores, instando a la población a mantener la calma y no difundir información no verificada o no oficial.

«Sigamos cumpliendo con responsabilidad y tranquilidad el deber de enviar a nuestros niños, niñas y adolescentes a las escuelas. En Cedeño, estamos seguros y protegidos», expresó Valderrey.



Desmienten secuestros de niños en Cedeño

Lea también: ¡Detenido por el Cicpc! Asesinó a su pareja en Temblador y está involucrado en un infanticidio