Sólo el 3% de los lectores logra resolver este ejercicio mental matemático en sólo 9 segundos sin colapsar su mente

Solamente el 6% de los lectores logra resolver este desafiante ejercicio en menos de 9 segundos. Si logras completarlo en un tiempo breve, ya habrás conseguido un gran resultado. Pero si además puedes reducir ese tiempo aún más sin colapsar tu mente, formarás parte de un selecto grupo de mentes superiores que dominan las matemáticas a gran velocidad. Ten tu cronómetro listo, porque la rapidez será la clave para resolver este reto matemático de forma correcta.

¿Te has sentido perdido navegando por las redes sociales? ¡Es hora de activar tu mente con emocionantes desafíos matemáticos! Sumérgete en un universo de acertijos donde pondrás a prueba tus habilidades al límite, resolviendo problemas y dominando el arte del cálculo. Acepta este reto y estimula tu intelecto con un complejo ejercicio mental matemático que te obligará a pensar de forma creativa. ¡Tu mente te lo agradecerá y te recompensará con una profunda satisfacción!

Noticias Relacionadas

Se trata de un desafiante ejercicio matemático que pondrá a prueba tus habilidades en el ámbito numérico. A simple vista puede parecer sencillo, pero descubrirlo en el tiempo asignado requerirá de concentración y destreza. Demuestra tu voluntad de resolverlo y superar a tus amigos y familiares. Son un total de 6 números que deberás combinar siguiendo un orden específico de operaciones matemáticas.



Ejercicio matemático. Fuente: Producción Terra.

Solución del acertijo matemático

A continuación, te explicaremos el paso a paso para resolver este desafiante ejercicio matemático de forma sencilla. Si aún tienes dudas sobre el resultado, sigue estos pasos para confirmarlo. En caso de acertar en un tiempo récord y sin colapsar tu mente, demostrarás un gran dominio en el mundo de los números. Y si fallas, no te desanimes, sigue intentándolo hasta convertirte en un experto en este tipo de actividades.

PASO 1: 79 – 60 ÷ 5 + 4 – 9 ÷ 3 =

PASO 2: 79 – 12 + 4 – 3 = 68



Ejercicio matemático. Fuente: Archivo Terra

La respuesta correcta para este ejercicio matemático es 68. Primero, debías resolver las divisiones y luego sumar y restar los números restantes. Este caso en particular no era tan complejo, ya que constaba de solo dos pasos. ¿Lo lograste resolver? Si es así, felicidades; si no, te invitamos a seguir desafiándote con acertijos matemáticos y a compartirlos con familiares y amigos.