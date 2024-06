Estados Unidos preocupado por detenciones en Venezuela

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó su preocupación por las recientes detenciones a opositores en Venezuela. Nichols calificó estos eventos como “profundamente preocupantes” en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El funcionario instó a que se garantice a los activistas y candidatos la posibilidad de realizar campañas de manera pacífica. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela respaldó la declaración de Nichols.

The latest detentions and ongoing harassment of members of Venezuela’s democratic opposition are deeply concerning developments in the run up to the July 28 presidential election. Venezuelan candidates & activists should be allowed to campaign peacefully & free from intimidation.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty)