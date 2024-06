¡Sorprendente! Estas plantas mantienen a las moscas fuera de casa

Estas plantas mantienen a las moscas fuera de casa.

Las moscas resultan ser molestas porque aparecen en cualquier lugar y en cualquier momento. Estos insectos están más propensos a hacer acto de presencia cuando hace mucho calor o durante los días de lluvia.

Aunque muchas personas aseguran que las moscas están en cualquier área sucia, donde se encuentren restos orgánicos fermentados o en descomposición, o donde hay materia fecal; no siempre es así.

Si estos molestos insectos llegan a tu hogar, limpia todo, bota la basura constantemente y opta por colocar alguna planta que desprenda olor, ya que el olfato de estos animales es extremadamente sensible.

¿Las plantas ahuyentan las moscas?

Se cree que muchas plantas tienen el efecto de ahuyentar las moscas, y esto es gracias a que estos insectos tienen un sistema olfativo muy sensible. En tal sentido, diferentes olores, especialmente los aceites esenciales de algunas plantas, logran espantarlas.

Conoce cuáles son esas plantas que debes tener en casa para gozar de un ambiente libre de estos indeseables animales.

¿Qué plantas ubicar en casa?

Ubica en las ventanas, balcones, terrazas, jardines, cocina, etc., plantas aromáticas como citronela, albahaca, laurel, menta, lavanda, romero, tomillo, ruda o salvia. Todas estas plantas tienen un aroma que a los humanos les agradan, pero que estos insectos no soportan, por lo que conviene tenerlas en lugares estratégicos para que no entren a la casa.

Es decir, escoger estas plantas no solo te ayudará a tener un detalle decorativo para tu casa, también ayuda a depurar el ambiente, tener un aroma refrescante y natural, y lo mejor, es que sirve como repelente natural de las moscas.