El mundo del cine y el entretenimiento se viste de luto, muere Bill Cobbs destacado actor de Hollywood

Muere Bill Cobbs destacado actor de Hollywood.

El mundo del cine y el entretenimiento se viste de luto nuevamente, esta vez, para despedir a una de sus más grandes estrellas de Hollywood, Bill Cobbs.

El actor estadounidense Bill Cobbs, conocido por sus papeles en más de 150 series de televisión y películas como El guardaespaldas falleció este martes a los 90 años.

Nueve días después de celebrar su cumpleaños número 90, el actor, que tuvo una larga carrera de más de cinco décadas, murió en su casa en Inland Empire en California, en Estados Unidos.

Está considerado como uno de los actores afroamericanos más destacados de su generación.

“Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió su hermano, Thomas Cobbs, en Facebook, añadiendo que murió “tranquilamente” en su domicilio, en Inland Empire, California.

Por su parte, la comunidad de Broadway lamentó el fallecimiento del actor: “BroadwayWorld lamenta enterarse del fallecimiento de Bill Cobbs”.

Trayectoria de Bill Cobbs

Nativo de Cleveland, Cobbs actuó en películas como El gran salto, El guardaespaldas y Noche en el museo.

Hizo su primera aparición en la pantalla grande en un papel fugaz en The Taking of Pelham One, Two Three (Pelham 1, 2, 3) de 1974.

En su carrera acumuló cerca de 150 créditos en cine y televisión, la mayor parte después de que cumpliera 50 años, cuando los cineastas y productores televisivos recurrían a él una y otra vez para lograr papeles pequeños pero fundamentales.

Cobbs apareció en programas de televisión como The Sopranos, The West Wing, Sesame Street y Good Times.

Fue el mánager de Whitney Houston en El guardaespaldas (1992), el místico relojero de El Gran Salto (1994) de los hermanos Coen y el médico de La tierra prometida de John Sayles en 2002