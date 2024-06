Juanes llega a España con su gira europea

El colombiano Juanes está inmerso en la gira europea de presentación de su último disco, ‘Vida cotidiana’, que publicó en 2023 y con el que ahora llega a España para ofrecer un show en el que promete altas dosis de rock, fiesta y diversión: «Estoy en mi mejor versión».

Tras pasar por Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suecia y Noruega, Juanes aterriza este domingo en el festival Selvatic Málaga Fest para repasar sus veinticinco años de carrera. Después visitará Barcelona, Madrid, Gran Canaria y Pontevedra, antes de retomar el tour latinoamericano.

El álbum ‘Vida cotidiana’, que da también nombre a la gira, es el trabajo más personal de Juanes (Medellín, 1972). Lo compuso durante la pandemia y sus once canciones reflejan algunas de las situaciones que vivió en ese período de encierro e incertidumbre, como las discusiones con su esposa y su hija mayor, entonces adolescente, explica en una entrevista con EFE.

«Ese choque fue muy duro, me movió el alma», reconoce Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal. Recuerda que en ese difícil momento encontró en la música una manera de «desahogarse» que le permitió hacerse «más fuerte y sanar».

Su «mejor versión»

Quienes acudan a sus conciertos, asegura, van a encontrar «la mejor versión» de Juanes, que promete ofrecer un espectáculo «de rock poderoso con muchos elementos latinos», muy diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar en la radio.

«La banda que me acompaña es poderosa, son unos súper músicos, y de principio a fin nos encargamos de que la gente lo pase increíble. Para mí el sonido es fundamental, quiero que la música suene lo mejor posible y dar un buen entretenimiento, que venir al concierto sea una fiesta», resalta.

Asegura que está en su «mejor momento» personal y profesional. «Me siento pleno, saludable y con muchas ganas de vivir creativo. Me siento bien, muy bien», remarca el artista, que hace unos años sufrió una depresión y tuvo que parar, descansar y sanar su salud mental.

Recuerda que desde que tenía 14 o 15 años sufría ansiedad y depresión, pero entonces era como «tabú» hablar de estos temas. Ahora reivindica la necesidad de verbalizar y tratar los problemas mentales y de buscar la ayuda y el tiempo necesario para recuperar el equilibrio: «Entender el balance de la vida es encontrar la felicidad».

Ha publicado 11 álbumes, ha vendido más de 18 millones de discos y ha ganado también 25 Grammy Latinos, 13 premios Lo nuestro Awards, 12 premios MTV, 10 premios Billboard de la Música Latina o 2 premios NRJ, entre otros.

Dice que cada uno de estos galardones es un reconocimiento a todo el equipo que le acompaña en la gira y hace que sienta que su trabajo «vale mucho la pena».

Punto de inflexión

En la carrera de Juanes ha habido varios puntos de inflexión y uno de ellos fue la publicación del disco ‘Mi sangre’ (2004), que incluía el tema La camisa negra, erigido en todo un himno del pop rock latino.

Nunca imaginó que esa canción se volviera tan «superfamosa», ya que «era muy local, como muy de fiesta»: «Me da demasiada alegría ver cómo gente que ni siquiera habla español la trata de cantar. Me encanta, es muy divertido y curioso».

Para Juanes, una canción exitosa no es más que un tema que a él le «encanta» y que quiere mostrar al público. Si después se vuelve o no popular, ya no depende de él. «Prefiero ese tipo de éxito a una canción que yo tenga que hacer para que suene en una determinada radio o en un determinado formato. Eso no me parece chévere’», subraya.

