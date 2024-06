La Segunda: Los tres tipos de “operadores” que intervienen en el sistema judicial chileno: Los tres tipos de “operadores” que intervienen en el sistema judicial

Operadores puros

Son quienes con sus amplias redes de contactos se pueden lograr los votos necesarios para que alguien asuma un cargo. Se mueven principalmente en las cortes (de apelaciones y Suprema), aunque para buena parte de los magistrados, buscan apoyos en elecciones de notarios y conservadores -y en este último tiempo- buscando apoyo para la Suprema y el tribunal Constitucional. En este último nivel, aparecen Eugenio “Pingüino” González, Francisco Letelier y Guido Girardi. (Son hombres que no solo comparten entre ellos sus intereses y les gusta la política, sino también buscan favores por la vía judicial).

Eugenio González se inició en estos menesteres por la vía del Partido Radical, que apoyó su nombramiento a la Corte Suprema cuando él era presidente. Hoy tiene influencia en RN y en la UDI. Francisco Letelier, en tanto, fue durante 12 años presidente del Colegio de Abogados de Chile.

En la era de Girardi con Abbott -mencionada antes- González también participó.

Sin embargo, lo hizo a petición del entonces senador Guido Girardi y no como “operador”: “El lobista cobraba y no había que acudir a él. No he pedido favores”, aseguró en una entrevista con radio ADN en 2018.

“¿Y por qué lo hace?”, le consultamos a Eugenio González.

“Por prudencia no sé los voy a identificar, y mis informes que fueron desfavorables no siempre me resultaron. En la Suprema mayoritariamente fue por cupos de Derecho, pero había que tener mayoría en la Comisión de nomas”, asegura.

Otro operador, que prefiere mantenerse en el anonimato, dice que la práctica data desde hace décadas: “Esto sucede desde el mismo momento que los ministros comenzaron a intervenir en las Cortes”, asegura.

Francisco Letelier también tuvo una activa participación en las gestiones que posibilitaron la llegada a la Suprema de los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Maria Soledad y Mario Carroza.

González tiene cercanía con el senador Pedro Araya. En hemeroteca se lee, el lobista reapareció en el Congreso al día de la frustrada asunción de Araya como presidente del Senado.

En cambio, en 2020, se enfrentó a otro senador: Felipe Harboe (exPPD), quien -en el proceso de postulación a la Suprema del ahora ministro Juan Pablo Letelier- en una noche de senadores PPD que promocionaba a González con el medio El Periodista: “Pasaron aproximadamente 20 minutos y recibo un WhatsApp bastante amenazante de Eugenio González, en el cual me indica que debo votar sí y no abstenerme(…) amenazándome que él (…), me iba de demandar”, contó Harboe a radio Bio-bio en julio de ese año.

En el caso de Luis Hermosilla, fueron los WhatsApp de su celular los que dieron en evidencia el rol de operador judicial. De hecho, la comisión especial investigadora sobre eventuales irregularidades en el SII y la CMF en su informe al fiscal, dice que el abogado “utilizó a su conveniencia” las relaciones que existían actualmente en el sistema político y judicial, especialmente en la designación de altas personas públicas (…) Además de indicitar cámaras en notarias, conservadores, ministros y magistrados en la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, matices. (datos para los declarantes como los magistrados: (Juan Pierre) Matus como del ministro (Antonio) Ulloa, quienes señalan que Hermosilla habría sido quien habría influido en su nombramiento).

Hermosilla también habría gestionado apoyos al exministro Lamberto Cisternas. La magistrada de la 7ª de junio —le refiere al WhatsApp que tuvo entre el hijo del fiscal Carlos Palma y que apareció en el celular de Juan Pablo Letelier— descartaría: “No obstante, muchos casos a Luis Hermosilla y su hermano, tengo la mejor opinión de él, y tuve mucha conversación con él, pero Luis Hermosilla ni nadie más tuvo arte ni parte en mi postulación. Yo pedí por mérito y afortunadamente en mi caso, prosperó”, aseguró en T13.

Hermosilla y González, tienen una red más allá de contactos (parte de ellos son mencionados en la infografía).

Jueces-operadores

Son magistrados de corte que, en paralelo al ejercicio de su magistratura, actúan como operadores para obtener sus posiciones.

Aquí califica el exjuez Juan Antonio Poblete -actualmente en prisión preventiva- quien mantenía redes de poder y manejaba de manera muy similar a Luis Hermosilla a jueces y fiscales que actuaban en los tribunales de todo el país (Caso Topógrafo)… Además de los chats antes mencionados que salieron en su teléfono, hay donde indica cómo exsenador, presidente de RN, Mario Desbordes, lo contactó para que llegara a la Suprema; Letelier habrían numerado los apoyos que solicitaba para María Teresa Letelier fueran nombrados en el tribunal supremo.

Operadores de apoyo

Aquí calzan principalmente abogados ayudados en la calidad de los nombrados en las partes, el proceso de postulación a la Suprema, y su intermitencia: “En realidad, buena parte de los jueces—quien opta por el anonimato— indica que normalmente ‘operan’ en sus áreas de influencia y en un estudio estratégico’ para enfrascarse hasta el final”.

Asimismo, hay otro que son menos políticos, pero pesan en la práctica nunca antes se ha visto en el Senado.

Felipe Harboe: “El punto está en cómo evitamos que se metan intermediarios”

Tan pronto se conocieron los WhatsApp, donde ministros y exministros de la Suprema solicitaban votos para nombrar notarios, se reavivó la discusión de cambiar el actual sistema de nombramiento de jueces. Esta data de 1997, cuando se incorporó al Senado que debe ratificar al candidato de La Moneda por los 2/3 de los integrantes. Antes solo participaba la Suprema, que como ahora, proponía una quina de la que el Presidente de la República elegía uno.

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, considera que “El mecanismo puede perfeccionarse, dar una eventual cuota para garantizar eficiencia”. El origen de la influencia: “El error fue cuando entró un sistema mejor. Se han criticado mucho esta medida: que está politizado, que pasan meses y no se nombran reemplazos de los jueces jubilados. Pero no todo eso, por lo menos no había una negociación. Muchos de los buenos sistemas anteriores de designación directa”.

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, considera que "El mecanismo puede perfeccionarse, dar una eventual cuota para garantizar eficiencia".

El senador Felipe Harboe es enfático en decir que no es necesario que la judicatura se interfiera: “No necesitan la participación de poderes judiciales independientes. Son intermediarios, no los tienen ningún tipo de regulación”, por otro lado, tampoco exponen la influencia de quienes que actúan informalmente, por lo que están, los que, de manejo que actúan en calidad de votos en la Corte Suprema, ya.

Felipe Harboe: “El problema está en evitar que estos sistemas den más peso”.

La claridad igual que la mayor parte de los consultados, dice que lo que otorga evidencia “era la función lo podía separar: eran conocidos, pero se sabía”. Y si bien vamos a generalizar que la historia no nos pone en la posición de querer tener más votos, el problema radica que en los que se eligen a cada tiempo, y que probables juicios donde se echa el problema. “Las redes sociales son un mal necesario”, “es un punto, no era un problema. Las redes sociales, los whatsapps, las influencias de los jueces. Ese sistema de Justicia, al jefe de la división de la prensa del gobierno, -quien prepara las ternas,… al Presidente de la República. Es decir, una red de contactos es suficiente”.

