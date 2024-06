CNE insta a participar en el simulacro comicial de este 30 de junio

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció que este 30 de julio, a partir de las 08.00 a. m., se llevará a cabo un simulacro electoral en el que estarán habilitados 1.174 centros de votación y 3.006 mesas en todo el país.

Amoroso enfatizó que los ciudadanos podrán acudir a cualquier centro de votación habilitado para el simulacro, independientemente de su lugar de votación habitual, con el objetivo de familiarizarse con el proceso.

En el estado Monagas, se han habilitado 86 centros de votación para este simulacro.

El rector del CNE explicó que la distribución de los centros de votación para el simulacro se realizó considerando la población electoral de cada región, y que el único requisito para participar es presentar la cédula de identidad.

Además, Amoroso instó a los veedores a seguir de cerca el simulacro y aseguró que para las elecciones presidenciales del 28 de julio estarán presentes diversas organizaciones internacionales, como El Centro Carter y la Organización de Estados Americanos.

El presidente del CNE también anunció que más de 50 veedores internacionales estarán presentes en las elecciones del 28 de julio, haciendo hincapié en que el proceso se llevará a cabo independientemente de la opinión de ciertos actores políticos.

Acuerdo de reconocimiento de resultados

Amoroso criticó a aquellos candidatos y organizaciones que no respetan las leyes venezolanas y rechazan acuerdos como el “Acuerdo de Reconocimiento de Resultados”. El rector del CNE afirmó que aquellos que no creen en la democracia y no respetan el proceso electoral no serán capaces de firmar ningún acuerdo.

Elvis Amoroso reiteró el compromiso del Poder Electoral de garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada en todo momento.

