¿Donald Trump tiene inmunidad? Entérate lo que decidió la Corte Suprema de Estados Unidos – Noticias Todos Ahora

La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo que otorga inmunidad “absoluta” a los expresidentes del país en relación con sus actos “oficiales”, lo cual beneficia directamente a Donald Trump.

Con una votación de 6 a favor y 3 en contra, la Corte Suprema ha establecido que los expresidentes de Estados Unidos gozan de inmunidad absoluta por sus acciones oficiales en el ejercicio de su autoridad constitucional.

Es importante señalar que esta inmunidad no se extiende a actos cometidos fuera de su rol oficial.

Tras conocer el veredicto, Donald Trump, expresidente y actual candidato a la presidencia, celebró la decisión, calificándola como “una gran victoria para nuestra Constitución y democracia”.

The Supreme Court rules 6-3 your favorite President, Donald Trump, is immune from criminal prosecution when it comes to constitutional powers. A huge win for not only me but for future Presidents who must have full Presidential #Immunity!

pic.twitter.com/2ca4qqAUqg

— Donald J. Trump (@realDonParody) July 1, 2024