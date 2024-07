Líderes demócratas rechazan llamados para que Biden abandone la carrera por la Casa Blanca

Líderes demócratas respaldan a Joe Biden a pesar de cuestionamientos sobre su desempeño en debate

El presidente Joe Biden recibió un fuerte respaldo de líderes demócratas en Estados Unidos, quienes rechazaron la idea de que debería retirarse de su campaña de 2024 para un segundo mandato en la Casa Blanca, a pesar de su actuación vacilante e inconexa en el debate televisado de la semana pasada contra el expresidente Donald Trump.

Aliados demócratas de Biden reconocieron las deficiencias del mandatario de 81 años durante el debate nacional de 90 minutos, donde en ocasiones tuvo dificultades para completar frases e incluso llegó a afirmar erróneamente que había acabado con Medicare, el programa de seguro médico para estadounidenses mayores.

A pesar de una encuesta que mostró dudas sobre su salud mental y cognitiva, con un margen de 72% a 27%, los sondeos nacionales entre Biden y Trump continúan mostrando una contienda reñida.

Funcionarios demócratas de alto rango rechazaron las sugerencias de que Biden debería abandonar la carrera en favor de un candidato más joven, como propusieron algunos demócratas de base y editoriales de medios como The New York Times y The Atlanta Journal-Constitution.

El senador demócrata Raphael Warnock de Georgia afirmó en el programa “Meet the Press” que, a pesar de malos debates, está con Biden y se comprometió a asegurarse de que llegue a la meta en noviembre.

Respaldos a Biden tras su actuación en el debate

Representantes como Jim Clyburn de Carolina del Sur respaldaron a Biden, destacando su liderazgo en los últimos años y minimizando los problemas en el debate como una “sobrecarga de preparación”.

El gobernador Wes Moore de Maryland también respaldó a Biden y afirmó que no debería abandonar la carrera electoral.

La campaña de Biden, en un llamamiento de recaudación de fondos, destacó que reemplazarlo como candidato demócrata conduciría al caos y a una posible derrota en las elecciones nacionales.

Por su parte, Kate Bedingfield, exasistente de comunicaciones de la Casa Blanca, informó que la campaña de Biden recaudó 33 millones de dólares desde el debate.

Críticas republicanas a la actuación de Biden

Líderes republicanos como Reince Priebus y el senador Lindsey Graham criticaron la actuación de Biden en el debate, calificándola de desastrosa e incoherente.

A pesar de las críticas, Biden no ha dado indicios de abandonar la carrera y expresó su confianza en poder continuar. En un mensaje a sus seguidores, afirmó que, a pesar de sus limitaciones físicas y de discurso, cree firmemente en su capacidad para cumplir con el cargo presidencial.

En conclusión, a pesar de las críticas y cuestionamientos, Joe Biden mantiene el respaldo de líderes demócratas clave y continúa en la carrera por un segundo mandato en la Casa Blanca.