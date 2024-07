Copa América 2024: Vinotinto escala en el ranking FIFA

Venezuela ANTES de la Copa América 2024…



Puesto en el Ranking FIFA: 54º



Puntos logrados hasta ahora en la Copa América…



vs. Ecuador: 20.11

vs. México: 23.93

vs. Jamaica: 15.18

TOTAL: 59.22 puntos



Puesto AHORA MISMO en el Ranking FIFA: 36º



Ninguna otra selección del mundo…