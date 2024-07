Falcón: 28 días sin luz tienen 150 familias de Comunidad Cardón

28 días sin luz tienen 150 familias de Comunidad Cardón.

Como inhumana califican la situación que aqueja a más de 150 familias en lo que

alguna vez fue el floreciente Campo Maravén (Comunidad Cardón), pues ya se

cumplen 28 días sin luz eléctrica en esta zona del municipio Carirubana.

Aliria Quevedo, habitante de esta comunidad, indicó que es triste y desgastante

ver como se deterioran las personas por resistir las altas temperaturas que rozan

los 39 grados.

“Temo por la vida de mis familiares en esta coyuntura. Las temperaturas son altas,

no tenemos donde refrigerar adecuadamente los alimentos y la mayoría de los

habitantes no cuentan con los recursos para comprar agua por cisternas, ni para

atención médica o trasladarse a otros lugares”, expresó.

¿Por qué están sin luz eléctrica?

La interrupción se generó el día 4 de junio cuando se detectó una avería en el

transformador de 750 Kva, 13,8 Kv/440 V, trifasico volt, perteneciente a la

subestación T-10-3 que surte de electricidad a aproximadamente a 150 viviendas.

La vecina informó que tampoco cuentan con el servicio de agua, pese a los

esfuerzos de los vecinos por tramitar cisternas a través de Hidrofalcón

“Antes de que ocurriera la situación con el transformador, teníamos 48 días sin

agua, es decir sumado a estos 27, llevamos 75 días sin el vital líquido”

Funcionarios locales de Corpoelec, a petición de vecinos organizados de la zona,

informaron hace 3 semanas a la comunidad, que solo podían intentar reparar el

transformador, explicando que el sistema operativo es europeo (de hace más de

50 años) dificultando su restauración y su compra, pues el mismo es costoso y la

empresa no cuenta con el dinero para sustituirlo.

Los vecinos han exigido la compra de nuevos transformadores o una solución

definitiva que garantice a largo plazo el suministro estable del servicio eléctrico.

El transformador fue retirado para su reparación y hasta el día de hoy no han dado

información a los vecinos sobre cuándo estará listo. Ningún funcionario da fecha

de restablecimiento del servicio. Solo les piden “paciencia”.

No es nuevo

Hasta ahora, mientras los días pasan, cientos de ancianos corren el riesgo de

agravar su condición de salud, decenas de niños tienen dificultades para ir a la

escuela, hay vecinos pasando calamidades, estrés, hambre, sintiéndose

humillados y burlados.

“Esto no es nuevo. Llevamos años viendo como nuestra comunidad se deteriora y

es una vergüenza pues nuestros jubilados petroleros, no se merecen esto ” dijo

Quevedo.

Exigen un trato digno, que abarque los derechos amparados en las leyes

venezolanas, acordes además con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas, metas que en esta comunidad no se cumplen.

“No tenemos y no hemos tenido acceso a los servicios básicos desde hace mucho

tiempo. Hace años que no sabemos lo que es disfrutar de agua y luz de manera

continua. Estamos excluidos de una vida digna, esto impacta nuestra alimentación, nuestro

derecho a un hábitat decente y salubre, impacta nuestra inclusión laboral y educativa. Los vecinos ya no tienen paciencia, están sobreviviendo y resistiendo

para no desfallecer. ¡Es inhumano!”.

Los habitantes afectados exigen a las autoridades nacionales, Ministerio de Energía Eléctrica, Hidrofalcón autoridades de Corpoelec, gobernador y alcalde a que den una respuesta acorde con esta emergencia.

