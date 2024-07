Panamá no tendrá relaciones con Venezuela “si Maduro no reconoce voluntad del pueblo” – Noticias Todos Ahora

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha declarado que no establecerá relaciones diplomáticas con Venezuela si Nicolás Maduro no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mulino está a punto de asumir el cargo en los próximos días y ya ha anticipado su postura en caso de que los comicios venezolanos no sean transparentes o si el principal candidato opositor, Edmundo González, resulta inhabilitado, siguiendo el ejemplo de María Corina Machado.

En una entrevista para el programa Oppenheimer Presenta de CNN, Mulino reafirmó su compromiso de reconocer gobiernos legítimos surgidos de la voluntad popular y bajo un sistema democrático transparente. Expresó su preocupación por la situación política interna de Venezuela y la importancia de respetar la democracia y la voluntad del pueblo en las próximas elecciones.

Además, Mulino no descarta la posibilidad de ofrecer asilo a Nicolás Maduro en Panamá si esto contribuye a una negociación política para resolver la crisis en Venezuela. Destacó que Panamá estaría dispuesto a colaborar con la causa siempre y cuando esté liderada por organizaciones internacionales.

En cuanto a la posibilidad concreta de ofrecer asilo a Maduro, Mulino señaló que no ha considerado esa opción debido a que no se ha planteado todavía, manteniendo una postura cautelosa en temas de política exterior.