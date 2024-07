Sólo el 3% de los lectores logra resolver este ejercicio mental matemático en sólo 8 segundos sin entrar en pánico

Un desafío matemático ha dejado perplejos a la mayoría de los lectores, ya que solo el 3% logra resolverlo en menos de 8 segundos. La rapidez y la precisión son clave para formar parte de un exclusivo grupo de mentes agudas que dominan las matemáticas a gran velocidad. ¿Te consideras capaz de unirte a este selecto grupo?

Si sientes que necesitas un estímulo intelectual más allá de las redes sociales, este ejercicio matemático desafiará tu mente y te llevará a nuevas alturas. Pon a prueba tus habilidades, supérate a ti mismo y demuestra tu destreza en el cálculo aceptando este reto mental.

Solución del acertijo matemático

El desafío consiste en combinar 4 números siguiendo un orden específico de cálculos. Aunque parezca sencillo a simple vista, uno de los números es considerablemente alto, lo que añade complejidad al ejercicio.

Para resolver el ejercicio, debes seguir estos pasos:

PASO 1: 175 ÷ 5 x 3 – 8 = ?

PASO 2: 35 x 3 – 8 = ?

PASO 3: 105 – 8 = 97

Si lograste llegar al resultado de 87, felicidades, has demostrado tu habilidad con los números. Si no lo conseguiste, no te desanimes y sigue practicando para convertirte en un experto en este tipo de desafíos. Invita a tus amigos y familiares a unirse a esta aventura matemática y sigan desafiando sus mentes juntos.