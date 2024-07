Lloyd Doggett legislador del Partido Demócrata pidió a Biden declinar su candidatura.

Lloyd Doggett, representante por Texas, se convirtió en el primer legislador del Partido Demócrata —en la Cámara de Representantes— que pidió al presidente de EEUU, Joe Biden, declinar su candidatura para la reelección en los comicios de noviembre.

En concreto, indicó este martes, 2 de julio, en un comunicado que Biden debería “tomar la dolorosa y difícil decisión de apartarse” de la contienda presidencial.

“Mi decisión de hacer públicas estas fuertes opiniones no es algo que hago a la ligera, ni disminuye de ninguna manera mi respeto por todo lo que el presidente Biden ha logrado”, agregó Doggett, citado por medios locales.

“Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente siempre ha sido con nuestro país y no consigo mismo, tengo la esperanza de que tome la dolorosa y difícil decisión de hacerse a un lado. Respetuosamente, le pido que lo haga”, añadió.

Así, Doggett, quien representa a un distrito de Austin y cumple su 15º mandato en el Congreso, es el primer legislador demócrata que hizo público lo que muchos han estado susurrando en privado y a puerta cerrada desde el debate de la semana pasada entre Biden y el expresidente republicano Donald Trump.

NO TODOS LO APOYAN

Sin embargo, no todos los demócratas apoyan que el presidente retire su candidatura y opción a la reelección en las próximas elecciones de noviembre.

Así lo han manifestado algunos líderes del Partido Demócrata, quienes rechazaron la sugerencia de algunos militantes de base y los editoriales de The New York Times y The Atlanta Journal-Constitution de que abandonara la carrera por un candidato más joven.

«Oh, absolutamente no», dijo el senador demócrata de Georgia Raphael Warnock al programa «Meet the Press» de la cadena NBC.

«Ocurren malos debates. La pregunta es: ‘¿A quién se ha presentado Donald Trump aparte de él mismo y de personas como él?’ Estoy con Joe Biden y nuestra tarea es asegurarnos de que supere la línea de meta en noviembre», agregó.