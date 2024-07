Los cortes de cabello que debes evitar si quieres lucir juvenil y enérgica

Los cortes de cabello pueden ser aliados o enemigos a la hora de aparentar una edad más joven. Es importante conocer qué estilos evitar si deseas lucir fresca y vital. Expertos en estilismo y peluquería coinciden en que la elección del corte de pelo puede influir significativamente en la percepción que los demás tienen sobre tu edad.

¿Qué cortes de cabello te hacen ver más vieja?

Cortes cortos, lacios y despejados

El cabello corto es una opción popular en verano, pero es crucial evitar que sea demasiado lacio y despejado. Mantener un equilibrio en el estilo y evitar dejar zonas como las orejas, la nuca o la frente expuestas en exceso puede ser clave para mantener una apariencia juvenil y fresca.

Cortes con muchas capas y un tinte no adecuado

Evitar los cortes con muchas capas es fundamental para no añadir años a tu apariencia. Del mismo modo, elegir un tinte inapropiado puede impactar en la percepción de tu edad. Por ejemplo, teñirse de rubio con la intención de lucir más joven puede no ser la mejor opción. Es importante seleccionar un tinte que se asemeje a tu tono natural para un cambio de look adecuado.

Cortes de pelo largo sin forma

Las melenas largas, lisas y sin capas, textura o desfilados pueden añadir años a tu rostro. Es aconsejable pedir a tu peluquero que le dé forma a tu cabello para darle un aspecto más rejuvenecido.