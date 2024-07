¿Cómo eliminar el polvo de los rieles de las puertas usando solo 1 tubo de papel higiénico?

Uno de los peores enemigos de todas las personas es la acumulación de suciedad en varias partes del hogar, y esa tarea nos llevará varias horas para dejar reluciente todos los ambientes. Algunos sitios en donde más se puede acumular polvo y se hace inaccesible una buena limpieza es en los rieles de las puertas corredizas, ya que el mantenimiento no es para nada sencillo y por eso, deberías seguir este consejo que consiste en utilizar el tubo del papel higiénico y tendrás resultados extraordinarios.

Las puertas corredizas son muy comunes en muchos hogares, que se caracterizan por abrirse de manera horizontal con un movimiento de deslizamiento en un espacio predeterminado. Pueden usarse como separación de ambientes y que servirá para que ingrese más luz solar al hogar. Sin embargo, está expuesta a que se acumule polvo y suciedad en los rieles, lo que va a impedir su buen funcionamiento e incluso a que se salga de su eje, lo que nos traerá un serio dolor de cabeza.

Es por eso que se debe limpiar el riel de la puerta corrediza a menudo para evitar estos inconvenientes, pero como sabemos, no es un lugar fácil de acceso, ya que es muy pequeño el espacio y se nos dificultará más de la cuenta. Pero, hay una manera en la que puedes decirle adiós al polvo y dejar relucientes los rieles. En primer lugar, debes abrir bien la puerta y utilizar la aspiradora para eliminar el polvo suelto.

Los rieles de las puertas corredizas pueden acumularse de polvo. Fuente iStock

El segundo paso para eliminar la suciedad de los rieles de la puerta corrediza en tomar un tubo de papel higiénico y en caso de no tener uno, buscar uno que se esté acabando. Debes aplastarlo longitudinalmente para formar una forma plana y alargada. Luego, debes introducirlo entre los rieles y eso ayudará a levantar todos los residuos que hayan quedado, ya que servirá como raspador que levantará todo lo adherido.

Este proceso debes repetirlo las veces que sea necesario y que compruebes que ya no quede ningún resto de suciedad en los rieles de la puerta corrediza. Una vez que hayas utilizado este tubo, vuelve a pasar la aspiradora y quedará reluciente. Este elemento, puede usarse también para ventanas corredizas, por lo que no tires el tubo del papel higiénico cuando lo uses.