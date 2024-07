Willson Contreras demuestra su fuerza a Cachorros

El poderoso bate de Willson Contreras brilló este sábado en el enfrentamiento entre Cardenales de San Luis y Cachorros de Chicago, donde lograron imponerse 5-4 en el Busch Stadium de San Luis.

El jugador venezolano conectó su décimo cuadrangular de la temporada, enviando la pelota por todo el jardín derecho ante los lanzamientos de Javier Assad en el primer episodio del partido.

Desde su regreso al equipo tras superar una lesión en el brazo, Contreras ha demostrado su habilidad para conectar la pelota y contribuir al desempeño de San Luis. En sus últimos siete encuentros, ha logrado dos jonrones y seis remolcadas, según MLB.Com.

Tras el partido, Contreras compartió sus impresiones con los medios, revelando que aún no se siente al 100% en su rendimiento.

“Para ser sincero, todavía me falta ajustar algunas rectas que no debería perderme, lo que indica que mi sincronización aún no es la mejor”, declaró el jugador nacido en Puerto Cabello.

Lee también: Shohei Ohtani continúa batiendo récords en la MLB.