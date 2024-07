Panamá fijó posición con respecto a presidenciales del 28 de julio

Panamá insta a respetar resultados de elecciones presidenciales en Venezuela

En una declaración oficial este lunes, el Gobierno de Panamá, a través de su canciller Javier Martínez-Acha, expresó su posición con respecto a las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio en Venezuela. Martínez-Acha enfatizó la importancia de respetar el resultado electoral, independientemente del ganador.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE durante su visita a España, Martínez expresó su deseo de que las elecciones en Venezuela sean transparentes, permitiendo el ejercicio libre del sufragio y respetando el resultado final. Además, reconoció la complejidad del contexto político en Venezuela y abogó por una solución pacífica al conflicto existente entre el chavismo y la oposición.

Postura firme de Panamá

Esta no es la primera vez que Panamá se pronuncia sobre las elecciones en Venezuela. En declaraciones anteriores, el presidente José Raúl Mulino afirmó que no mantendría relaciones diplomáticas con Venezuela si Nicolás Maduro no reconocía los resultados. Mulino también planteó la posibilidad de ofrecer asilo a Maduro en Panamá como parte de una negociación política para abordar la crisis en Venezuela.