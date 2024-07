Donald Trump: “Debería estar muerto” – Noticias Todos Ahora

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su creencia de que su vida fue salvada milagrosamente tras el atentado que sufrió durante un mitin el pasado sábado. En una entrevista exclusiva con el diario The New York Post, Trump declaró que “debería estar muerto” según lo que le dijo el médico del hospital tras el incidente.

Trump ofreció las primeras declaraciones después del atentado en su contra. Foto: Cortesía.

El incidente ocurrió mientras Trump se encontraba dando un discurso en Butler, Pensilvania, y fue alcanzado por una bala en la oreja derecha. A pesar de que una persona murió y dos resultaron heridas, el expresidente agradeció a los agentes del Servicio Secreto por su rápida acción al abatir al agresor, identificado como Thomas Crooks, de 20 años.

Durante la entrevista, Trump compartió detalles de la experiencia que describió como surrealista, y elogió la valentía del personal del Servicio Secreto. A pesar de la gravedad de la situación, Trump manifestó su deseo de continuar hablando a sus seguidores antes de ser llevado al hospital.

Además, Trump mencionó la fotografía viral en la que aparece levantando el puño y diciendo “Fight” mientras era escoltado fuera del escenario. Esta imagen se ha convertido en icónica y el expresidente señaló que mucha gente considera que es la foto más representativa de la situación.

Foto: Cortesía.

Tras el intento de asesinato, los delegados del Partido Republicano nominaron formalmente a Donald Trump como su candidato a la presidencia de Estados Unidos durante la Convención Nacional Republicana. Acompañado por James David Vance, senador por Ohio, Trump fue ovacionado por los presentes en el evento, a menos de dos días del ataque que sufrió.