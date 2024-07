EVO 2024 apuesta a lo grande este año

La Evolution Championship Series 2024 (EVO 2024) está a punto de abrir sus puertas del 19 al 21 de julio, dando inicio al evento más destacado en la escena competitiva de los Fighting Games (FGC). Este evento reunirá a reconocidos juegos de lucha como Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear -Strive- y muchos más.

Durante un solo fin de semana, el EVO 2024 contará con un prize pool de $250,000 dólares en premios, lo que lo convierte en una competencia muy esperada por los aficionados y los competidores.

A pesar de haber sido adquirido por Sony en marzo de 2021, el EVO sigue siendo el epicentro de las competiciones de la FCG, contando con la participación de importantes desarrolladores de juegos de lucha como Capcom, Bandai Namco, Arc System Works, entre otros.

Se espera la participación de más de 15,000 competidores en 8 disciplinas diferentes en el EVO 2024. Algunos de los juegos incluidos en la competencia son Street Fighter 6, Tekken 8, Granblue Fantasy Versus: Rising, Under Night In-Birth II Sys:Celes, Mortal Kombat 11, Guilty Gear Strive, The King of Fighters XV y Street Fighter III: 3rd Strike.

Todas las competiciones del EVO 2024 serán transmitidas a través del canal de YouTube de PlayStation Esports, brindando una amplia cobertura para los fanáticos de los juegos de lucha de todo el mundo.

Además de los títulos mencionados, el evento también ofrecerá la oportunidad a los asistentes de probar juegos de lucha que aún no han sido lanzados oficialmente, como Dragon Ball: Sparking Zero! de Bandai Namco, programado para llegar el 11 de octubre de este año, y 2XKO, el juego de peleas 2 contra 2 de Riot Games, con una ventana de lanzamiento prevista para 2025.

En resumen, el EVO 2024 promete ser un evento emocionante y lleno de acción para los amantes de los juegos de lucha, con competiciones de alto nivel, grandes premios en juego y la oportunidad de probar juegos innovadores antes de su lanzamiento oficial. ¡No te lo puedes perder!