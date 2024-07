Sobrina declara que jueza apostadora trabajaba desde casino: Suprema estudia su remoción

La Corte Suprema ordenó la apertura de un cuaderno de remoción en contra de la jueza del Tercer Tribunal de Familia de Santiago, María Alejandra González Yutronic, quien fue investigada por una fiscal judicial a raíz de su fanatismo extremo por las apuestas.

En paralelo, una sobrina suya declaró ante el Ministerio Público que la jueza tenía una adicción a los juegos y que “al menos en una oportunidad tomó una audiencia en el Casino Monticello, desde la habitación”.

Así, hoy más que nunca los días de María Alejandra González Yutronic en el Poder Judicial parecieran estar contados. El máximo tribunal dispuso la suspensión de la magistrada por un periodo de cuatro meses, tiempo en que percibirá sólo el 50% de su sueldo a la espera de que se se termine de tramitar su eventual remoción.

Sin más, de acuerdo con fuentes de este medio, por estos días María Alejandra se encuentra de viaje en Italia resolviendo algunos asuntos personales relacionados con la muerte de un exmarido suyo que vivía en ese país.

APERTURA DEL CUADERNO

Durante el segundo semestre de 2023 la jueza González Yutronic fue investigada por una fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. En el proceso, tal como dio a conocer este medio, se constataron sospechosos y millonarios movimientos registrados en sus cuentas corrientes, además de la llamativa presentación sistemática de licencias médicas con el propósito aparente de visitar casinos.

En efecto, tras conocer de los antecedentes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en su oportunidad elevar los antecedentes al máximo tribunal del país, mismo que ahora optó por ordenar el inicio del proceso disciplinario que pondría fin a la carrera judicial de la jueza apostadora.

De acuerdo con antecedentes recopilados BBCL Investiga, en su resolución el Pleno de la Corte Suprema aplicó una suspensión de cuatro meses y la rebaja del 50% del sueldo a la jueza González Yutronic.

Fuentes consultadas afirman que hora el Pleno del tribunal de alzada capitalino deberá iniciar el procedimiento, recopilar antecedentes y hacer un informe que será visto nuevamente en la Corte Suprema, donde podría zanjarse su remoción definitiva del Poder Judicial.

MI TÍA, CLIENTA VIP

En el marco del proceso judicial contra de la jueza Gonzáles Yutronic que se sustancia ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, durante junio se concretó la declaración de una sobrina que en varias oportunidades la acompañó al casino.

Se trata de una causa —todavía desformalizada— en la que el fiscal del caso, Rodrigo Mena, indaga el patrimonio de la funcionaria del Poder Judicial en relación a su evidente fanatismo por las apuestas.

En ese contexto, el 11 de junio la sobrina de la jueza M.B.G. se presentó voluntariamente a declarar como testigo en la Fiscalía Local de Las Condes, donde relató la adicción de la magistrada al juego.

Contó, por ejempló, que la acompañó “al menos en 10 oportunidades al Casino Monticello, lugar en el cual era conocida y no requería de ninguna autorización para ingresar en las distintas salas VIP”.

Respecto a los montos que su tía jugaba, la testigo afirmó que “ella gastaba mucho dinero en una noche, de la nada tenía cuatro u ocho millones en la tarjeta del casino. A veces los perdía muy rápido y otras también ganaba dinero. Recuerdo que una vez llegó a su casa con una bolsa de dinero, era mucho, como doce millones en efectivo”.

Asimismo, la testigo detalló que su tía “era muy conocida en el casino” y que “la gente la saludaba, conocía a los dependientes y a los administrativos. Tenía todos los beneficios”.

Respecto a las licencias médicas presentadas sistemáticamente por la jueza al Poder Judicial, la declarante confirmó que el doctor que emitió la mayoría de los documentos era amigo cercano de la jueza.

“Una vez incluso me dio una licencia médica para faltar a clases de Educación Física, me la dio sin examinarme ni nada. Fue a solicitud de mi tía”, afirmó.

¿AMISTAD CON FISCAL?

En línea con lo anterior, la joven atestiguó que le constaba que su tía era amiga de la fiscal Caterina Pontarelli, misma persecutora de la Fiscalía Local de Las Condes que por algunas semanas estuvo a cargo de la investigación penal que se inició en contra del esposo de la jueza Patricio Vallejo Parker por delitos sexuales, proceso por el que el hombre figura hasta el día de hoy como prófugo de la justicia.

“Ella era amiga de mi tía María Alejandra, iba seguido a verla, generalmente estaba triste y recuerdo que tomaba mucho. Estaba deprimida y ella pololeó con Patricio Peña (el doctor que emitía las licencias)”, declaró M.B.G.

Consultados por este medio, cercanos a la fiscal afirman que no es cierto que ella y la jueza apostadora sean amigas. Sí reconocen que la persecutora ha compartido con la magistrada en contextos extralaborales, no obstante todo ha ocurrido después de que Pontarelli ya no estuviera directamente involucrada en la investigación penal por delitos sexuales.

En ese sentido, fuentes del Ministerio Público aseguran que la participación de la fiscal Pontarelli en ese caso se remitió únicamente a la toma inicial de declaración a las víctimas y a la instrucción de primeras diligencias, afirmando que fue el actual fiscal del caso, Felipe Cembrano Lasserre, especialista en este tipo de investigaciones, quien en definitiva decidió formalizar la investigación y presentar acusación contra Vallejo Parker.

De vuelta en la declaración, la sobrina de la jueza también aseguró que su tía presionaba a su abuela para que vendiera algunas propiedades con la finalidad de conseguir liquidez para seguir apostando.

“Ella (María González Yutronic) quería que los locales se vendieran al arrendatario a bajo precio pero ella recibiría por debajo un sobreprecio para estar en su poder, eran como 100 millones de pesos pero estaba pactado evitar que se repartiera el dinero en los herederos, me consta que esa plata llegó a estar en su po

der, eran como 100 millones de pesos pero estaba pactado que fueran 200 millones. El negocio al final no resultó y tuvo que devolver la plata”, detalló la joven.

EJERCIENDO DESDE EL CASINO

Además de todo lo anterior, la testigo declaró algo que se podría inferir fácilmente al considerar la cantidad de tiempo que la jueza pasaba en los casinos. Tal como reveló en mayo este medio, sólo en 2022, la funcionaria alojó 244 noches en hoteles de casinos.

En ese sentido, ante la pregunta del fiscal, la testigo aseveró que su tía “trabajaba muy poco” y que recordaba que “al menos en una oportunidad tomó una audiencia en el Casino Monticello desde la habitación”.

Asimismo, la sobrina enfatizó en la amistad de su tía y un gerente del Monticello.

“En una oportunidad cuando este tema salió a la luz ella se juntó con el gerente de Monticello, ello fue para el cumpleaños de mi prima, ella (la jueza) estaba muy preocupada por que todo se supiera. Recuerdo que el gerente no quería hablar con ella, pero después sí se juntaron, nosotros (la testigo y su prima) volvimos a Santiago y mi tía con mi abuela se quedaron”, advirtió.

Por último, la testigo aportó dos fotografías de la jueza apostadora. Una que muestra fajos de billetes de 20 mil pesos sobre la mesa y otra donde se ve a ella manipulando grandes sumas de dinero en efectivo sobre una cama.

Consultada la defensa de la jueza, no entregó una declaración hasta el cierre de esta edición.