Francisco Palmieri: La campaña electoral en Venezuela no está siendo ideal, pero sí es competitiva 

El representante de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, ha manifestado que su país está monitoreando de cerca todo lo relacionado con las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio, así como también está atento al desarrollo de la campaña electoral.

Según Palmieri, la campaña electoral actual no es la ideal, pero sí se considera competitiva. Sin embargo, expresó su preocupación por lo que percibe como un acoso hacia la oposición venezolana durante este proceso, con detenciones y hostigamientos a personas. A pesar de ello, el diplomático enfatizó que Estados Unidos apoya un proceso democrático y no favorece ningún resultado en particular en las elecciones presidenciales.

En un encuentro virtual con periodistas venezolanos, Palmieri afirmó que el pueblo venezolano busca un cambio, pero de manera pacífica.

Papel constructivo de Palmieri

El jefe de la misión diplomática estadounidense señaló que existe expectativa sobre el desarrollo de las elecciones en Venezuela, pero reiteró que su enfoque principal es garantizar que el proceso electoral sea democrático. Asimismo, indicó que su gobierno tiene la intención de desempeñar un papel constructivo en el contexto de las elecciones venezolanas, respetando la soberanía del país y su proceso.

Respecto a los comentarios recientes de Nicolás Maduro, Palmieri mencionó que mantiene un canal de comunicación abierto con la delegación negociadora del gobierno y espera que este sea efectivo para abordar todos los aspectos relacionados con las elecciones presidenciales.

Sobre las fuerzas de seguridad en Venezuela, Palmieri destacó que son conscientes de la importancia de garantizar la seguridad de todos los candidatos durante el proceso electoral. En relación con las amenazas a María Corina Machado, el funcionario estadounidense aseguró que su gobierno está monitoreando de cerca los acontecimientos y espera que las elecciones se desarrollen sin contratiempos.

Finalmente, Palmieri instó a los venezolanos a participar activamente en las elecciones presidenciales, considerando esta como una oportunidad para expresar sus opiniones y preferencias políticas.