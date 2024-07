BanesConecta 2024: La nueva plataforma de remesas para usar desde cualquier lugar con una tarjeta de crédito o débito internacional.

BanesConecta 2024: La nueva plataforma para remesas

Banesco ha lanzado nueva plataforma llamada BanesConecta para enviar remesas a Venezuela, Aquí te decimos ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo toma enviar el dinero?.

¿Qué requisitos solicita Banesco para usar BanesConecta?

El principal es ser persona natural y tener una cuenta en Banesco en bolívares. Además debe estar activa la cuenta Banesco Verde y tener actualizados los datos personales (cédula, correo y teléfono).

¿Quién puede enviar remesas mediante BanesConecta?

Cualquier persona que tenga tarjeta de débito o crédito internacional puede enviar remesas mediante BanesConecta. Además deberá tener acceso a la cuenta asociada con la tarjeta para validarla al momento de registrarla.

¿Cuál es la comisión?

Según la información brindada por Luisana Figueroa, gerente ejecutiva de producto, la comisión por el envío de remesas es de 4%, mientras que la tasa de cambio en la señalada por el Banco Central de Venezuela.

¿Qué tan seguro es enviar remesas a través de BanesConecta?

Juan Carlos Fonfria, VP de productos, servicios y medios de pago, señala que el envío de remesas a través de este nuevo mecanismo que está asignando Banesco es muy confiable y seguro debido a que se cuentan con tres niveles de validación.

«El primer nivel es cuando me estoy registranndo, mediante la validación por correo electrónico. El segundo nivel es cuando estoy haciendo la afiliación de la tarjeta. En ese momento se genera un micropago porque me estoy asegurando que tienes la tarjeta física y de que tú eres la persona, porque tienes que tener acceso a la cuenta de forma inmediata para validar el micropago. Y un tercer nivel es cuando se va a realizar el pago, porque al momento en el que estoy seleccionando la tarjeta me vuelve a pedir el CVV», apunta Fonfria.

¿Cuál es el monto mínimo o máximo?

Por el momento no se cuenta con monto mínimo para el envío de remesas, pero sí montos máximos.

Diariamente se pueden enviar $500,

Mensualmente el monto máximo es de $4.000

Anualmente el monto sube a $8.500.

La venta de las remesas que se reciben se van a generar a través del menudeo.

¿Cómo utiliza?

Para clientes Banesco, el ingreso al portal es con el uso de sus credenciales de BanescOnline. En el caso de usuarios o nuevos clientes, deberán registrarse en la página y seguir las instrucciones.

En el primer paso, los usuarios deben registrar la tarjeta que se utilizará para el envío de las remesas, completando todos los datos. La plataforma solicitará un micropago, para autentificar la información de la tarjeta. Se trata de un monto mínimo que se verá reflejado en los movimientos de la cuenta del banco asociado a la tarjeta. El monto del Micropago se te reintegra al completar la afiliación según los tiempos de procesamiento de su entidad bancaria.

Finalmente, a través de la opción Enviar dinero, el usuario selecciona la tarjeta afiliada, ingresa la información solicitada de la misma y completa los datos del beneficiario (número de cédula y monto a enviar) quien recibirá la remesa de forma inmediata en su cuenta Banesco, en bolívares.

BanesConecta puede ser utilizado desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio y es compatible con los sistemas operativos iOS y Androide. El sistema permite la afiliación de hasta 3 tarjetas de crédito o débito internacional y hacer operaciones los 365 días del año, desde cualquier parte del mundo.

¿Cómo hacer el registro?

Así funciona el paso a paso:

Ingresar al portal desde la opción Banesco.com > Banca por Internet > BanesConecta.

Hacer clic en el botón Registrarse.

Completar el formulario de registro con tus datos personales y de contacto

Hacer clic en el botón Enviar.

Una vez hecho esto, la persona recibirá un correo electrónico con un enlace de confirmación en el que deberá hacer clic para activar la cuenta.

Para obtener mayor información, puede consultar el sitio web de Banesco.

