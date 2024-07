Vecinos de Cerro Copey solicitan atención de las autoridades

Pobladores de la parte alta de Cerro Copey en el municipio Arismendi manifiestan que tiene problemas con el suministro de agua, y aunque en la zona hay una caja en la cual se almacena el vital líquido, están sufriendo por la escasez, a pesar de que ha estado lloviendo en la entidad, así lo pudimos conocer por la afecta Norelys Prieto.

Contenido AusenciaPeligro

Explicó que no entiende, por qué no les está llegando el agua a su casa, y que a pesar de reuniones que han realizado en la comunidad, les han dicho que van a poner tuberías nuevas, pero aún no saben si lo van hacer, pues tiene años surtiéndose de la montaña del Cerro Copey.

HABITANTES-PIDEN-MAYOR-ATENCION-PARA-LA-COMUNDAD.jpg / Foto: ARCADIO MILLAN

Prieto mencionó que el ente de Hidrocaribe ha estado en el lugar, pero no se sabe qué han hecho. Señaló también que hay un canal que, cuando llueve y sale la quebrada, se surte el Dique.

Asimismo, recordó que llovió hace dos días por el lugar y hoy ya no tienen agua, en la madrugada es que sube un poco del líquido natural, y deben instalar la bomba “Quien tiene bomba se surte, quien no tiene, no puede agarrar”.

Ausencia

Comentó que para poder solventar la situación de escasez, si alguien pone la bomba, se la pasa a otras familias para que se suministren.

“Por aquí toda la vida habíamos tenido agua, sin llover o lloviendo, teníamos agua en casa, ahorita es difícil, puede ser por el clima”.

EN-SACOS-Y-BOLSAS-PLASTICAS-LA-BASURA-ESPERA-POR-SU-RECOLECCION.jpg / Foto: ARCADIO MILLAN

Enfatizó que otra causa de la situación puede ser la cantidad de mangueras que hay para los sectores de La Sierra, alrededor de 122 mangueras dijo hay, y si siguen poniendo manguera, se les resta el vital líquido, afectando a varias familias.

Otra percance que la afectada precisó es la abundancia de basura, por lo general dijo que el colector de basura, pasa todos los días martes por el sector, sin embargo tienen varios días que no ha pasado a recoger los desechos, ni por parte del camión de la gobernación, ni la alcaldía, el último según, le dijeron esta roto.

“Es necesario que las autoridades y entes competentes se aboquen a ayudar a los sectores, que están necesitados, y dar solución al problema, por aquí no hemos visto al gobernador Morel Rodriguez, visitando la zona, este es un pueblo que también necesita, y es vulnerable”.

A su vez, señaló que otra cosa que las autoridades, deben tener en cuenta es la condición del cauce del río, a su juicio, el personal de la alcaldía estuvo hace seis meses, pero no han vuelto a pasar.

Peligro

Para finalizar, Prieto dijo que el Ministerio de Ambiente, estuvo hace varios meses viendo los árboles, porque algunas matas están de podar, cortar, y no regresaron, extendió el llamado para que acudan y les visiten para podar y cortar los árboles que estén de cortar.

“En el lugar se han caído en dos oportunidades dos árboles sobre dos viviendas, otros han tumbado la guaya eléctrica, que por poco no ha caído sobre las personas, el caso más reciente ocurrió a su juicio hace seis meses en que se cayó un árbol de roble sobre una casa”, acotó.

Vecinos de Cerro Copey solicitan atención de las autoridades