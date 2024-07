Saab confirma detención de 749 personas por generar caos en el país

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, brindó un informe este martes 30 de julio en el que reveló que un total de 749 personas han sido detenidas en el país debido a lo que él catalogó como “focos de violencia” que, según sus palabras, tienen como objetivo “crear caos a nivel nacional”.

Saab afirmó que no se trata de protestas, sino de situaciones violentas, haciendo referencia a los incidentes recientes ocurridos en las últimas horas.

En una conferencia de prensa, el Fiscal denunció que lo que el país está presenciando no son manifestaciones pacíficas, sino violentos enfrentamientos provocados por grupos armados. Hizo hincapié en que “estos no son manifestantes, son asesinos” y subrayó que las acciones recientes son “inaceptables” y no serán toleradas.

Además, advirtió que los detenidos enfrentarán cargos por terrorismo y llamados a la violencia, asegurando que no se permitirá la impunidad como en años anteriores. “Los cobardes que usan un doble discurso, diciendo que van pacíficamente, en realidad están incitando a matar”, agregó Saab.

El Fiscal señaló que el Ministerio Público está actuando con firmeza, ya que los delitos en cuestión no se limitan a actos de vandalismo, sino que constituyen “actos de terrorismo claramente definidos y de incitación al odio”. “No permitiremos que estas conductas ocurran en nuestro país”, reiteró.

Asimismo, el titular del MP aseguró que en las próximas horas se revelarán los nombres de los responsables de estos actos delictivos, en los que se utilizaron menores de edad y personas bajo efectos de estupefacientes.

También destacó que los detenidos serán acusados por instigación al odio, resistencia a la autoridad, obstrucción de vías y de la justicia, y en los casos más graves, por terrorismo.

