Hijo de “El Chapo” se declara inocente de cargos de narcotráfico en Chicago.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del notorio narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente el martes de acusaciones de narcotráfico y otros cargos, días después de su sorprendente captura en Estados Unidos.



Guzmán López, vestido con el uniforme carcelario color naranja, se puso de pie con los tobillos esposados mientras los fiscales federales de Chicago detallaban una acusación por cinco cargos que también incluye delitos relacionados con armas. Declinó usar un intérprete en español y respondió en inglés “Sí, su señoría”, a la mayoría de las preguntas de la jueza federal de distrito, Sharon Coleman, diseñadas para determinar si comprendía el procedimiento.



Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los viejos líderes del cártel de Sinaloa en México, fueron arrestados la semana pasada por autoridades estadounidenses en el área de El Paso, Texas, de acuerdo con el Departamento de Justicia. Ambos hombres, que enfrentan distintos cargos en Estados Unidos, supervisaban el tráfico de “decenas de miles de libras de drogas a Estados Unidos, junto con la violencia que conlleva”, de acuerdo con el FBI.



Zambada eludió a las autoridades estadounidenses durante años. Se pensaba que participaba más en las operaciones cotidianas del cártel que su líder más conocido, “El Chapo”, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019 y es padre de Guzmán López, de 38 años.



En los últimos años, los hijos de Guzmán han dirigido una facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, identificada como la principal exportadora de fentanilo al mercado estadounidense. El año pasado, la fiscalía estadounidense presentó acusaciones contra más de dos docenas de miembros del cártel de Sinaloa, además de Guzmán López y sus hermanos, en una investigación sobre el tráfico de fentanilo.



En la audiencia del martes, se tomaron fuertes medidas de seguridad y se prohibieron los teléfonos celulares, las computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos en la sala del tribunal.



Guzmán López permanece encarcelado en Chicago y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 30 de septiembre.



Pero Jeffrey Lichtman, el abogado de Guzmán López y quien ha representado a otros miembros de la familia, rechazó esas ideas sin dar detalles.



“Ha habido una enorme cantidad de rumores y cosas publicadas en la prensa. No sé qué es real. No sé qué no es real”, dijo. “Pero realmente no debería sorprender a nadie que hay una historia que parece cambiar cada pocos minutos, lo que significa que mucho de lo que se filtra a la prensa es inexacto”.



Añadió que “no hay cooperación con el gobierno y nunca la ha habido”.

El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Zambada.



Su detención se produce después del arresto de otras figuras del cártel de Sinaloa, entre ellas, la de uno de sus hijos y de otro de los hijos de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, que se declaró inocente de las acusaciones de narcotráfico en Chicago el año pasado. El hijo de Zambada se declaró culpable en 2021 en un tribunal Federal de Estados Unidos en San Diego de ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa.