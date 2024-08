Mercados municipales retoman su horario habitual este #1Ago.

El sector del comercio y de los servicios aún trabaja a media máquina. En algunas regiones del país los abastos, supermercados, panaderías y farmacias comenzaron a abrir sus puertas, pero con horario restringido. Mientras que el resto de los negocios aún no se anima a subir las santamarías (rejas).

Por otro lado, los mercados municipales que habían permanecido cerrados desde el lunes 29 de julio, debido a las protestas, comenzaron a abrir desde este jueves 1° de agosto.

En Caracas, muchos de los comercios que abren sus puertas, optan por cerrar al mediodía o a media tarde, por lo que aún no operan su horario normal debido al temor de un reinicio de las manifestaciones y porque aún el transporte público no está trabajando al 100%.

En Los Dos Caminos en el municipio Sucre, el comercio abrió, también hubo más transporte público y mayor movimiento de personas en la calle. Mientras que en La Trinidad, municipio Baruta, las grandes cadenas de electrodomésticos permanecieron cerradas y solo abrieron las panaderías, supermercados, farmacias y bancos.

En la capital del país se observa a funcionarios de distintos organismos de seguridad custodiando plazas, zona comercial y bancaria.

Aunque hay centros comerciales y entidades financieras que también se encuentran operativas, cuentan con muy poca afluencia de personas.

La mayoría del comercio por la avenida Fuerzas Armadas en el municipio Libertador está trabajando. Sin embargo, los buhoneros que suelen estar por la zona muestran baja presencia y se observa poco transporte público.

En un recorrido de Radio Fe y Alegría por Caracas, se observó que en la parroquia San Pedro municipio Libertador prevalecía un ambiente inusualmente tranquilo. Las calles lucían solitarias, el transporte es escaso y la actividad comercial es baja, pero algunos centros comerciales estaban abiertos. El Paseo de los Ilustres presentó un mayor movimiento con personas realizando compras en diversos establecimientos y farmacias.

En Maracaibo, estado Zulia, los comerciantes comenzaron a abrir sus locales el miércoles 31 de julio. Sin embargo, no lo hacen muy convencidos, pues las protestas que se extienden a lo largo del país les hacen pensar que eso podría pasar también en esta ciudad.

El Diario La Verdad recorrió la calle 67 (Cecilio Acosta), en la parroquia Olegario Villalobos, y conversó con algunos comerciantes para conocer su percepción sobre las ventas y afluencia de personas en la capital zuliana. Todos concuerdan en que lo extenso de la jornada dependerá de cómo transcurra el día.

Jéssica Uzcátegui, encargada de una frutería en Cecilio Acosta, señaló que las personas que han acudido al local son para «hacer compras nerviosas, pues no se sabe qué va a pasar». El comercio que dirige no abrió el lunes «por seguridad», debido a que no había circulación en las calles. «Las vías estaban solas».

La comerciante de 32 años señaló que traer la mercancía desde Los Andes no ha sido fácil estos días. «Algunas vías están trancadas, otros productores están parados, no quieren venir por miedo a que lo saqueen».

Guayaneses salieron a realizar compras principalmente de comida para abastecer sus hogares las próximas semanas, resaltó Radio fe y Alegría. Algunos locales manejaban un «horario de incertidumbre», sobre todo los ubicados en las avenidas principales de la ciudad.

«Compré pocos artículos como café, azúcar, ciertas cosas, no pude comprar todo lo demás porque no lo conseguí», comentó una de las consultadas.

Algunas de las compras por parte de los usuarios han sido de alcohol, gasas, antibacterial, papel higiénico, crema dental y otros artículos de aseo personal. También se registraron colas de aproximadamente 25 minutos para surtir gasolina en diferentes estaciones de servicios.

En Puerto Ordaz, los comercios y el transporte público muestran signos de normalidad, pero varios de ellos coincidieron en mantener un horario flexible para los trabajadores. Es decir, si bien el horario de apertura se mantiene, se deja a discreción de los comerciantes el horario de cierre, indicó Correo del Caroní.

En este sentido, empleados de Chinalandia y Santo Tome declararon que en previsión de posibles riesgos en horas de la tarde, se está cerrando los locales aproximadamente a las 4:00 pm. En caso de que se presenten irregularidades en la ciudad se cerrarán las puertas y se enviará a los trabajadores a sus hogares.

El casco central de El Tigre en Anzoátegui amaneció con una notable afluencia de personas acudiendo a los establecimientos de ventas de alimentos. En los locales que venden carne, por ejemplo, pasadas las 2:00 de la tarde del miércoles 31, ya se había agotado toda la mercancía disponible.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de El Tigre, Ramón Quiñónes, hizo un llamado a la colectividad a mantener la calma y la tranquilidad.

«La Cámara de Comercio e Industria de El Tigre se suma al llamado de Fedecámaras Nacional y Fedecámaras Anzoátegui, así como de todos los gremios afiliados, que se deben al resguardo de la integridad personal de los ciudadanos y al respeto de los bienes públicos y privados», declaró a Radio Fe y Alegría Noticias.

Mercados municipales en horario habitual

Los mercados municipales abrieron este jueves luego de tres días cerrados debido a las manifestaciones de protestas en contra de los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador de las presidenciales del 28 de julio a Nicolás Maduro. La no publicación de los datos completos y de las actas electorales por parte del CNE, generaron dudas en la población.

En así como, la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), empresa de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, informó que a partir de este 1° de agosto, el Mercado Mayorista de Coche, así como el resto de los 15 mercados que se encuentran en la ciudad capital, darán inicio a sus operaciones en su horario habitual.

Se indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales que el horario de trabajo de todos los mercados municipales será desde las 6:00 am hasta las 4:00 pm. Mientras que el Mercado Mayorista de Coche abrirá desde las 4:00 am hasta las 4:00 pm.

Cabe destacar que la empresa resaltó que la finalidad es seguir ofreciendo a los ciudadanos «mejores productos y excelente servicio».