Edmundo González y MCM se telefonearon con Antony Blinken

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó en una llamada telefónica realizada en la noche del viernes su compromiso con una transición política en Venezuela. El contacto se estableció con Edmundo González y María Corina Machado, destacados líderes opositores en el país sudamericano.

Blinken felicitó a González por su supuesta victoria en las elecciones del 28 de julio, según los resultados publicados por la oposición. Expresó su preocupación por la seguridad de los venezolanos y condenó la represión política que ha cobrado la vida de al menos 23 personas y ha resultado en más de 1,000 detenciones.

Además, el funcionario de la Casa Blanca ratificó el compromiso de Estados Unidos en apoyar el proceso para restablecer normas democráticas en Venezuela.

El jueves por la noche, Estados Unidos emitió un comunicado a través de Antony Blinken en el que reconocieron la necesidad de impulsar una transición política en Venezuela. La Casa Blanca denunció que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral no reflejan la voluntad ciudadana en las urnas y llamó a los partidos políticos a iniciar conversaciones sobre la transición política, mientras consideran estrategias para reforzar esta iniciativa con países aliados.

.@SecBlinken called Edmundo Gonzalez and @MariaCorinaYa to applaud the Venezuelan people for their dedication to democracy and call for their rights to be respected.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 3, 2024