Simone Biles ganó su tercera medalla de oro en París 2024.

La extraordinaria gimnasta estadounidense Simone Biles ganó este sábado su tercera medalla de oro de Paris 2024 al imponerse en la final de salto disputada en el estadio de Bercy.

A day in the life of a GOAT 🐐

Another Olympic gold medal added to the collection for Simone Biles, thanks to a wonderful double pike.

Inégalable !

3ème finale, 3ème médaille d’or 🤩

Simone Biles remporte un nouveau titre Olympiques avec un premier saut ÉPOUSTOUFLANT et… pic.twitter.com/0G9hNU121T— Paris 2024 (@Paris2024) August 3, 2024