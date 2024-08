Brandon Pérez debutó con victoria en Bogotá

El tenista venezolano Brandon Pérez consigue su primera victoria en un partido Challenger

El joven tenista venezolano, Brandon Pérez, logró una importante victoria en el Qualy del Directv Open disputado en la ciudad de Bogotá, Colombia. En un emocionante partido, Pérez superó 6-0 y 6-4 al argentino Juan Otegui, demostrando todas sus habilidades en la complicada altura de la ciudad.

Tras el encuentro, Pérez expresó su satisfacción y confianza: “Bastante contento, es mi primera victoria a nivel Challenger y esto me da mucha confianza. A mí siempre me ha gustado mucho la altura por lo acostumbrado que estoy en Caracas, así que me siento bien en mi juego”, declaró en una entrevista para la Federación Colombiana de Tenis.

Con este triunfo, Pérez se convierte en el primer tenista en ganar en un Challenger de single desde febrero de 2020, cuando lo logró Ricardo Rodríguez. “Yo vine con las expectativas de dar lo mejor de mí, poder jugar suelto y di un primer paso ganándole a un buen rival”, agregó Pérez en sus declaraciones.

La victoria de Brandon Pérez marca un hito en su carrera y demuestra su talento y determinación en el mundo del tenis profesional. Sin duda, es un nombre a tener en cuenta en futuras competencias.