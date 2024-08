El expresidente Donald Trump volvió a referirse a Venezuela, esta vez calificando el sistema de Gobierno actual como una dictadura. Aunque no mencionó directamente a Nicolás Maduro, sus declaraciones apuntaron directamente al mandatario venezolano.

En una entrevista para la plataforma de streaming Kick, Trump no dudó en expresar su opinión sobre la situación en Venezuela. Según el exmandatario, el país está siendo gobernado por un dictador y ha señalado un éxodo criminal planificado desde Venezuela hacia Estados Unidos.

“¿Qué opinas de lo que está pasando en Venezuela?”, le preguntaron. “Venezuela está siendo gobernada por un dictador. Fuimos enemigos de Venezuela. Ellos (la administración de Maduro) soltaron un tremendo número de criminales en nuestro país”, declaró Trump.

Q: What do you think about what’s going on in Venezuela?

Trump: It’s being run by a dictator. And it’s very safe. It’s safer than many of our cities