Gabriel Boric: “No reconocemos el triunfo autoproclamado de Maduro” – Noticias Todos Ahora

El presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió declaraciones esta mañana respecto a la situación en Venezuela tras las elecciones del pasado domingo 28 de julio. Boric reafirmó la postura de Chile de no reconocer el supuesto triunfo de Maduro en dichas elecciones.

En sus palabras, Boric expresó: “En política internacional es crucial ser precavido. Tanto yo como el Gobierno de Chile no tenemos dudas de que el régimen de Maduro intentó llevar a cabo un fraude. Si no, habrían mostrado las actas. ¿Por qué no lo han hecho? Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos al reprimir a manifestantes y perseguir a líderes de la oposición de manera injusta e inaceptable en cualquier país democrático”.

El mandatario chileno enfatizó: “Quiero ser claro. Chile no reconoce el autoproclamado triunfo de Maduro. Tampoco confiamos en la independencia ni imparcialidad de las instituciones actuales en Venezuela”.

Gabriel Boric también destacó que Chile no respaldará resultados que no hayan sido validados por organismos internacionales independientes del régimen venezolano. Asimismo, mostró confianza en los esfuerzos de países con capacidad de negociación y diálogo para mediar en la situación.

En relación a los venezolanos exiliados, Boric manifestó su solidaridad y condenó las acciones del régimen de Maduro. Es importante destacar que estas declaraciones reflejan la postura firme y clara de Chile ante la situación en Venezuela.

