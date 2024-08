Canciller de Venezuela responde a declaraciones de representantes del Centro Carter

El Canciller de Venezuela, Yván Gil, emitió una contundente respuesta a las declaraciones de los representantes del Centro Carter sobre los resultados electorales del 28 de julio, el pasado jueves 8 de agosto de 2024.

Gil rechazó enérgicamente las afirmaciones de Jennie Lincoln, a quien acusó de mentir descaradamente a través de su cuenta oficial en X.

Además, dejó claro que el Centro Carter no debería verse involucrado en supuestos intentos de golpe de Estado ni respaldar los delitos electorales cometidos por grupos fascistas, asegurando que estos grupos no tendrán éxito.

Los observadores internacionales del Centro Carter, invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a supervisar las elecciones presidenciales en Venezuela, confirmaron el 7 de agosto que el candidato opositor Edmundo González fue el ganador de los comicios.

Jennie Lincoln detalló: «Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (jaqueos) y no hubo una esa noche. La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data».