Alicia Machado llora por la tensión en Venezuela

La ex Miss Universo, Alicia Machado, se refirió a la tensión que atraviesa el país luego de la disputa por los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las pasadas elección presidencial.

La reacción de la actriz responde a la postura que ha tomado el también actor y colega, Fernando Carrillo, ante la situación que vive el país país.

“Tú eres una enamorada de tu país y una muy buena representante de tu país. Está pasando este tema con Fernando Carrillo que lo platicábamos. ¿Qué pasa con Fer Carrillo?, tú que lo conoces tan bien y que está apoyando todo lo que está sucediendo allá”, cuestionó Verónica Bastos a la actriz venezolana.

“No hay un venezolano en este momento en el mundo que no tenga una anécdota de dolor y de sufrimiento producto de este sistema, entonces no puede ser tan indolente y más cuando te has entregado al pueblo y has trabajado para entretener a toda esa gente que está pasándola mal. El tema de Venezuela es difícil”, añadió la modelo.

Con información de La Vibra