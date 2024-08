El Silguero, sector de Mariño que se encuentra en el abandono

Pobladores de la via principal de El Silguero en el municipio Mariño, denuncian que la vialidad no tiene alumbrado desde instalaciones de la planta termoeléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, lo que hace del sector una boca de lobo, por la oscuridad.

Contenido DescuidoDesatención

El señor Walter Escobar que tiene siete años viviendo en el lugar, señaló que el alumbrado lo colocaron solo al final en las últimas casas, y que además de la oscurana, reina es la maleza por toda la carretera.

Consideró que a pesar que tienen al frente la Laguna, que es reserva natural, no la mantiene, “allí, solo hay mucho monte y zancudos”, acotó.

Descuido

El Silguero. / Foto: Oly Marcano

Escobar expresó que al transitar por la vía se puede apreciar las roturas de tuberías, del tubo matriz de agua blanca, que según afirmó hace tres años los vecinos los repararon, y dijo que el personal de Hidrocaribe en esa ocasión, no tenía la abrazadera, y lo dejaron así, “volviendose a romper, lo que afecta la vialidad”.

Roturas que son causantes todos los días de las constantes perdidas de agua, a juicio del afectado, las mismas unidades de transporte público, no se quieren meter, porque se les dañan los autobuses.

Comentó que también que al caer algo de lluvia, se empeora la situación pues se vuelve una laguna.



Asimismo el afectado detalló que el aseo no transita por el sector, aunque pasa los camiones, no les recogen la basura, les habían dicho que el aseo iba a pasar los días martes y sábado, no la recogen, lo que ocasiona que las personas lancen la basura a la laguna y contaminan el ambiente.

Desatención

Por otra parte indicó que otro serio problema es la cantidad de guallas o tendido eléctrico, que se encuentran en el piso, expuestos, poniendo en riesgo a los niños de la zona, se ven cableados tirados cerca de botes de agua, lo que es un serio peligro para los transeúntes o vehiculos que a diario circulan por esa vía.

Recordó que unos meses atrás se cayeron varios postes que dejaron varios días al sector de La Isleta sin energía. En esta zona de El Silguero los vecinos manifiestan que sufren idas y subidas de la electricidad, ocasionado la perdida de artefactos eléctricos a sus pobladores.

Destacó que el sector goza de la bendición de a diario tener agua en sus hogares, un servicio que escasea en los poblados de la región, sin embargo, observa que no son atendidos, y no les da respuesta a sus problemas.

Enfatizó para finalizar que es necesario que los entes competentes se aboquen a solventar, y mejorar está situacion, en primer lugar por ser, la única vía turística para trasladar a los visitantes a la isla de Coche.

El Silguero, sector de Mariño que se encuentra en el abandono