India: Fallece niña de 4 años al caerle encima un golden retriever

Fallece niña de 4 años al caerle encima un golden retriever.

Las autoridades en Thane, India, están indagando las razones por las cuales un golden retriever cayó de un edificio de cinco pisos el martes. Este hecho resultó en la muerte de una niña de 4 años, quien fue impactada por el animal. El suceso fue registrado en video y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El incidente se produjo alrededor de las 4:30 p.m., cuando la niña caminaba con su madre por una calle angosta en el centro de Thane.

Según el ‘Times of India’, el perro, aparentemente proveniente de un edificio cercano, golpeó a la niña, causándole lesiones graves.

En los videos que circulan en línea, se observa a la madre, en un estado de desesperación, levantando a su hija y posiblemente corriendo en busca de asistencia.

A pesar de los esfuerzos, la niña no sobrevivió y fue declarada fallecida al llegar al hospital local. El perro, inicialmente inmóvil en el suelo, comenzó a moverse unos segundos después del impacto, pero su estado de salud sigue siendo incierto. Hasta el momento, según el ‘Times of India’, no se ha confirmado si el animal sobrevivió a la caída.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.



The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.#Mumbai #Doglover #Maharashtra #Viral #Viralvideo #goldenretriever pic.twitter.com/YvKd0jBwLc— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 7, 2024