Los Ángeles recibió la bandera de los JJOO 2028 con una épica acrobacia de Tom Cruise.

Los Juegos Olímpicos París 2024 concluyeron este domingo con Estados Unidos liderando el medallero, país que precisamente albergará la próxima edición en Los Ángeles 2028, que en el acto de clausura recibió la bandera de la mano del actor Tom Cruise.

Pero la transición de París a California no fue cualquier cosa. Acostumbrado a increíbles escenas de acción como en ‘Misión Imposible’, Cruise cogió el banderín con una espectacular acrobacia.

La estrella de Hollywood se elevó hasta el techo del Stade de France para luego saltar con un arnés y tomar el objeto de manos de la gimnasta Simone Biles. Luego, el actor desapareció al montar una motocicleta y subir en ella a un avión, manifestando que estaba en camino.

«¡Gracias, Paris! Ahora nos vamos a Los Ángeles», guindó Cruise posteriormente en sus redes sociales.

BILLIE EILISH, RED HOT CHILI PEPPERS, DR. DREE SNOOP DOGG PUSIERON LA MÚSICA

Luego que Tom Cruise hiciera lo suyo y tomara la bandera para Los Ángeles 2028, fue el turno de la ceremonia musical de cierre. Esta estuvo a cargo de Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Dr Dree y Snoop Dogg.

En un show pregrabado desde Long Beach, California, este último interpretó «Drop It Like Its Hot». Luego, Dogg llamó Dr. Dre para tocar el clásico tema «The Next Episode».

Después vino el turno de la joven contante con «Birds of a Feather» y luego la banda Red Hot Chili Peppers puso el rock con la canción de 2003 «Can’t Stop».

VENEZUELA, SIN MEDALLAS

La nota gris de estos Juegos Olímpicos es que la delegación de Venezuela no consiguió ni una sola medalla, aunque si pudo pescar algunos diplomas olímpicos.

Esta actuación contrasta con lo hecho en Tokio 2020, donde la representación criolla cosechó una medalla de oro y tres de plata.