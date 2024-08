¿Qué dijo Estados Unidos de una amnistía a Nicolás Maduro?

Estados Unidos desmiente ofrecimiento de amnistía a Nicolás Maduro

Este lunes, el departamento de Estado de Estados Unidos desmintió las informaciones que circulaban sobre un supuesto ofrecimiento de amnistía a Nicolás Maduro. En una rueda de prensa, Vedant Patel, portavoz adjunto, fue claro al declarar: “Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otros”.

La semana pasada, The Wall Street Journal publicó que la administración de Joe Biden había ofrecido una amnistía a Maduro a cambio de su renuncia y el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones del 28 de julio.

Maduro, en una comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, respondió a estos rumores diciendo: “Lo que salió de The Economist, me alegra que los EE. UU. quiera darme lo que sea, yo le respondo que me den respeto y respeto a la Constitución. No se metan en los asuntos internos de Venezuela”.

Declaraciones de la Casa Blanca

La Casa Blanca, a través de su portavoz Patel, condenó la represión y persecución en Venezuela, así como el encarcelamiento de líderes políticos. Se rechazó “el aumento de la violencia, el encarcelamiento masivo injusto y la represión dirigida contra los venezolanos, incluidos los miembros de la oposición democrática”.

Segundo desmentido

Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también desmintió la información sobre la amnistía a Maduro en otra rueda de prensa. Además, enfatizó que Edmundo González ganó las elecciones del 28 de julio y que Maduro debe reconocerlo: “Han pasado dos semanas desde las elecciones. Está muy claro para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número creciente de países que Edmundo obtuvo la mayor cantidad de votos y Maduro debe reconocerlo”.