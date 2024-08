EE. UU. y Colombia hablaron de las elecciones en Venezuela

Estados Unidos y Colombia abordaron el tema de Venezuela y las elecciones en una conversación entre sus respectivos cancilleres. Luis Gilberto Murillo confirmó que sostuvo un diálogo con su homólogo Antony Blinken el pasado lunes sobre la situación en la nación caribeña.

En la conversación, se destacó la colaboración de Colombia, Brasil y México en un esfuerzo diplomático conjunto para encontrar una solución a la crisis política en Venezuela.

“Conversamos con el Secretario de Estado, Antony Blinken, con quien resaltamos el buen ambiente que existe en nuestra relación con Estados Unidos. Seguimos en contacto con todos los sectores oficiales y políticos en Venezuela, en un esfuerzo diplomático conjunto y constructivo entre Colombia, Brasil y México”, mencionó Murillo.

Además, Murillo subrayó que las conversaciones con Estados Unidos sobre Venezuela se han llevado a cabo respetando la soberanía y el principio de no injerencia.

“Siempre respetando la soberanía del vecino país, la no injerencia en sus asuntos internos y el respeto por los derechos humanos. Reiteramos nuestra posición respecto al papel de la OEA y valoramos el interés de Estados Unidos en el rol constructivo que juegan este grupo de países”, agregó.

¿Qué sucedió con la OEA, Colombia y las elecciones en Venezuela?

Hace unas semanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) propuso una resolución para abordar el tema de Venezuela con el objetivo de instar a las autoridades electorales venezolanas a revelar las actas de los comicios.

Sin embargo, la iniciativa no logró los votos necesarios y Colombia se abstuvo en la votación. La nación cafetera consideró que no era apropiado, dado que Venezuela no forma parte del organismo. Venezuela enfrenta una grave crisis política después de la controvertida elección presidencial que llevó a Nicolás Maduro al poder.