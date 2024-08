José Gregorio Torrealba ganó 5 más

El joven talento venezolano José Gregorio Torrealba continúa dejando huella en la industria hípica estadounidense, demostrando su destreza y habilidad en cada competencia. El pasado domingo, en el emblemático Laurel Park, Torrealba brilló al obtener cinco victorias que lo colocaron en el segundo puesto de la estadística del meeting de verano en Maryland.

Con tan solo 22 años de edad, Torrealba se perfila como uno de los aprendices criollos con mayor proyección en Estados Unidos. Su dominio en la pista fue evidente desde el inicio de la jornada, al lograr triunfos con caballos como Get Like Mile y Monday Mornig Oh, entre otros.

En la octava competencia, montando a Next Girl, Torrealba sumó su cuarta victoria del día, para finalizar con broche de oro sobre Al First Sight. Con esta actuación, el joven jinete alcanzó la impresionante cifra de 83 victorias en la temporada 2024, siendo 30 de ellas en Laurel Park.

Actualmente, Torrealba se encuentra en la segunda posición del campeonato, con una producción de 1.238.130 dólares y 39 victorias, solo superado por Jaime Rodríguez, quien cuenta con 1.414.535 dólares y 45 victorias. El talento y determinación de Torrealba lo perfilan como una figura prometedora en el mundo de las carreras de caballos en Estados Unidos.