🔴En vivo | Qué pasa este 16 de agosto en la política venezolana

La crisis postelectoral en Venezuela persiste casi tres semanas despu茅s de las elecciones presidenciales, donde Nicol谩s Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) se re煤ne el viernes 16 de agosto para votar un nuevo proyecto de resoluci贸n sobre Venezuela. Aqu铆 te presentamos los acontecimientos m谩s relevantes de la pol铆tica venezolana en este d铆a.

6:22 pm | Machado: 芦Hoy los venezolanos hemos recibido un apoyo hist贸rico por parte de las democracias del mundo禄

Mar铆a Corina Machado consider贸 como un apoyo hist贸rico la aprobaci贸n por consenso de la resoluci贸n que demanda la publicaci贸n expedita de las actas de las elecciones del 28 de julio.

6:18 pm | Gonz谩lez Urrutia: 芦Recibimos con gran entusiasmo y gratitud la resoluci贸n un谩nime de la OEA禄

Edmundo Gonz谩lez Urrutia agradeci贸 a la OEA por la aprobaci贸n un谩nime de la resoluci贸n que exige al gobierno venezolano la publicaci贸n expedita de las actas de las elecciones presidenciales.

5:48 pm | Venezolanos en Per煤 se sumar谩n a las protestas por los resultados electorales

La organizaci贸n Comando con Vzla en Per煤 convoc贸 protestas en 11 ciudades del pa铆s andino para unirse a las manifestaciones globales en rechazo a los resultados electorales del 28 de julio en Venezuela, donde Nicol谩s Maduro fue proclamado vencedor.

5:28 pm | Bolivia descarta participar en la sesi贸n de la OEA convocada por la situaci贸n en Venezuela

El Gobierno de Bolivia decidi贸 no participar en la sesi贸n convocada por la OEA sobre la situaci贸n en Venezuela tras las elecciones de julio pasado, argumentando que el organismo no tiene competencia para pronunciarse sobre un pa铆s que ya no es parte de 茅l.

5:05 pm | La OEA aprueba una resoluci贸n que pide publicar las actas electorales de Venezuela

El Consejo Permanente de la OEA aprob贸 por consenso una resoluci贸n que exige a las autoridades de Venezuela la publicaci贸n expedita de las actas de las elecciones del 28 de julio en ese pa铆s.

4:40 pm | Gonz谩lez Urrutia y Machado valoran llamado de 22 pa铆ses y UE sobre resultados electorales

Los l铆deres de la oposici贸n venezolana, Edmundo Gonz谩lez Urrutia y Mar铆a Corina Machado, valoraron el llamado de 22 pa铆ses y la UE a la publicaci贸n inmediata de las actas de las presidenciales del 28 de julio y a la verificaci贸n imparcial e independiente de los resultados de esos comicios.

4:30 pm | El expresidente argentino Macri acusa a Brasil y Colombia de ser 芦c贸mplices禄 de Maduro

El expresidente argentino Mauricio Macri acus贸 a Brasil y Colombia de ser c贸mplices de la dictadura de Nicol谩s Maduro en Venezuela, ante la propuesta de celebrar nuevas elecciones como soluci贸n a la crisis pol铆tica desatada tras los comicios de julio.

4:25 pm | La OEA aprueba una resoluci贸n sobre Venezuela

3:58 pm | Rectores de EE.UU. postular谩n a Nobel de la Paz a Mar铆a Corina Machado

Cuatro rectores de universidades de Florida postular谩n a la l铆der opositora venezolana Mar铆a Corina Machado al premio Nobel de la Paz 2025 por evitar recurrir a manifestaciones violentas.

3:39 pm | Machado agradece la declaraci贸n respaldada por 22 pa铆ses y la UE sobre Venezuela

Mar铆a Corina Machado agradeci贸 la declaraci贸n respaldada por 22 pa铆ses y la UE que exige la publicaci贸n y verificaci贸n internacional de los resultados del 28J, as铆 como el respeto a los derechos humanos y el cese de la represi贸n.

3:35 pm | Oposici贸n venezolana marchar谩 en toda Venezuela y en decenas de pa铆ses el 17 de agosto

La oposici贸n venezolana convoc贸 marchas en todo el pa铆s y en decenas de ciudades del mundo para el 17 de agosto en protesta por los resultados electorales del 28 de julio y en defensa de la verdad.

3:15 pm | Veintid贸s pa铆ses y UE piden verificaci贸n imparcial de resultados electorales de Venezuela

Veintid贸s pa铆ses y la UE solicitaron la publicaci贸n de todas las actas originales y la verificaci贸n imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio.

3:02 pm | Gonz谩lez Urrutia agradece la declaraci贸n conjunta de 22 pa铆ses y la UE

Edmundo Gonz谩lez Urrutia agradeci贸 la declaraci贸n conjunta de Santo Domingo por parte de varios pa铆ses y la UE, que exige la publicaci贸n y verificaci贸n internacional de los resultados del 28J y el respeto a los derechos humanos.

2:21 pm | 驴C贸mo afecta a la sociedad civil la ley contra las ONG en Venezuela?

La nueva ley contra las ONG en Venezuela gener贸 desacuerdo entre organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro y fuera del pa铆s, debido al amplio control que otorga a las autoridades sobre estas organizaciones.

2:15 pm | Declaraci贸n conjunta de 22 pa铆ses y la Uni贸n Europea sobre Venezuela

Veintid贸s pa铆ses y la UE exigieron la publicaci贸n de todas las actas originales y la verificaci贸n imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio.

2:03 pm | Machado agradece apoyo del presidente dominicano

Mar铆a Corina Machado agradeci贸 el apoyo del presidente de Rep煤blica Dominicana, Luis Abinader, por exigir la publicaci贸n de todas las actas electorales del 28 de julio.

1:41 pm | Presidente dominicano exige la publicaci贸n de todas las actas electorales en Venezuela

El presidente de Rep煤blica Dominicana, Luis Abinader, demand贸 la publicaci贸n de todas las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, cuyos resultados son cuestionados por la oposici贸n y varios pa铆ses.

1:22 pm | Mar铆a Corina Machado agradece al presidente de Rep煤blica Dominicana

Mar铆a Corina Machado expres贸 su agradecimiento al presidente de Rep煤blica Dominicana, Luis Abinader, por su clara posici贸n en defensa de la verdad y la soberan铆a popular en Venezuela.

1:21 pm | Opositor Guanipa ve clave la presi贸n para que se reconozca 芦triunfo禄 de Gonz谩lez Urrutia

Juan Pablo Guanipa, dirigente antichavista, consider贸 fundamental la presi贸n para que el Gobierno reconozca el triunfo del abanderado de la oposici贸n, Edmundo Gonz谩lez Urrutia, en las elecciones del 28 de julio.

1:06 pm | Presidente de Rep煤blica Dominicana exige el respeto a la voluntad del pueblo venezolano

En su juramentaci贸n, el presidente de Rep煤blica Dominicana, Luis Abinader, solicit贸 la publicaci贸n de las actas electorales en Venezuela y el respeto a la voluntad del pueblo.

12:47 pm | La Av. Francisco de Miranda ser谩 el punto de encuentro de la 芦Gran Protesta Mundial por la Verdad禄 en Caracas

El Comando ConVzla inform贸 que la Av. Francisco de Miranda ser谩 el punto de encuentro en Caracas para la 芦Gran Protesta Mundial por la Verdad禄 programada para el 17 de agosto.

11:51 am | Gobierno argentino no apoya celebraci贸n de nuevas elecciones en Venezuela

El Gobierno argentino se opone a la celebraci贸n de nuevas elecciones como soluci贸n a la crisis pol铆tica en Venezuela, tras los cuestionados comicios del 28 de julio.

10:13 am | ONG noruega alerta que sin acuerdo pol铆tico en Venezuela se agudizar谩 crisis migratoria

El Consejo Noruego de Refugiados advirti贸 que es crucial un acuerdo pol铆tico en Venezuela para evitar una agudizaci贸n de la crisis migratoria en la regi贸n.

9:48 am | Lula define al gobierno de Maduro como 芦desagradable禄 y de 芦tendencia autoritaria禄

El expresidente brasile帽o, Luiz In谩cio Lula da Silva, calific贸 al gobierno de Nicol谩s Maduro en Venezuela como desagradable y con una tendencia autoritaria.

9:14 am | Gonz谩lez Urrutia agradece a Chile su llamado a 芦respetar禄 la democracia en Venezuela

Edmundo Gonz谩lez Urrutia agradeci贸 al Gobierno de Chile por su llamado a respetar la democracia y la voluntad del pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio.

8:12 am | Gonz谩lez Urrutia insta a Maduro a que 芦no demore m谩s la transici贸n en paz禄 en Venezuela

Edmundo Gonz谩lez Urrutia inst贸 a Nicol谩s Maduro a no demorar m谩s la transici贸n pac铆fica que el pa铆s eligi贸 en las elecciones del 28 de julio.

8:05 am | OEA votar谩 este viernes resoluci贸n sobre Venezuela

El Consejo Permanente de la OEA se reunir谩 con car谩cter extraordinario para votar una nueva resoluci贸n sobre la crisis postelectoral en Venezuela, que demanda la publicaci贸n expedita de las actas de votaci贸n.

7:51 am | Conservadores espa帽oles se sumar谩n ma帽ana a protestas en defensa de libertad en Venezuela

El Partido Popular de Espa帽a apoyar谩 las protestas que se llevar谩n a cabo en 31 ciudades espa帽olas en apoyo a los ciudadanos venezolanos que denuncian un fraude en las elecciones del 28 de julio.