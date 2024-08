Brasil impaciente con el CNE en Venezuela por demora en actas

Impaciencia en el Gobierno de Brasil por demora del CNE en publicar actas electorales

El asesor para asuntos internacionales de Lula da Silva, Celso Amorim, reveló este jueves la impaciencia que se vive en el Gobierno de Brasil ante la demora en la publicación de actas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una intervención ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Amorim destacó la preocupación y la insistencia de Brasil en la publicación de las actas electorales venezolanas. Estos documentos son fundamentales para que el CNE pueda sustentar los resultados ofrecidos el 28 de julio, según el funcionario.

Lula da Silva y su postura sobre las elecciones en Venezuela

En una entrevista para Radio T, Lula da Silva expresó que aún no considera a Maduro como presidente electo y no lo hará hasta que se presenten las actas. Ante la pregunta sobre el reconocimiento de Maduro como mandatario, Lula fue tajante al afirmar que aún no lo hace, insistiendo en que Maduro debe dar explicaciones a la sociedad brasileña y al mundo.

Él sabe que le debe una explicación al mundo: Lula da Silva dice que aún no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela.

El presidente brasileño propuso dos posibles soluciones al conflicto postelectoral en Venezuela: repetir las elecciones presidenciales o establecer un gobierno compartido entre chavismo y oposición. Esta propuesta ya cuenta con el apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aunque ha sido rechazada por líderes de la oposición y otras naciones de la región como México, Estados Unidos y Panamá.