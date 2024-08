Murió Gena Rowlands, actriz de The Notebook

La icónica actriz de Hollywood Gena Rowlands, reconocida por su extensa carrera en la industria del entretenimiento que abarcó más de seis décadas, falleció a la edad de 94 años el miércoles.

La noticia de su fallecimiento en su hogar en Indian Wells, California, rodeada de su familia, fue confirmada por la oficina del agente de su hijo, el director de cine Nick Casavetes, según informó el prestigioso diario Variety.

Aunque las causas exactas de su muerte aún no han sido reveladas, Rowlands dejó un legado en la industria del cine, siendo reconocida con nominaciones a los premios Oscar por sus interpretaciones en películas como “A Woman Under the Influence” (1974) y “Gloria” (1980), ambas dirigidas por su ex esposo, el también director de cine John Cassavetes, quien falleció en 1989.

En una entrevista realizada el pasado junio, su hijo Nick Casavetes reveló que su madre había sido diagnosticada con alzheimer, una noticia que conmovió a sus seguidores y colegas en la industria del cine. En dicha entrevista, Casavetes recordó el trabajo conjunto con su madre en la película “The Notebook”, donde Rowlands interpretó a un personaje con alzhéimer.

La actuación de Rowlands en “The Notebook”, estrenada hace dos décadas, donde interpretó a Allie, la versión adulta de un personaje interpretado por Rachel McAdams, fue muy elogiada y conmovedora. La inspiración para este papel provino de la propia experiencia de la actriz, cuya abuela también sufrió de alzheimer.

Con una destacada trayectoria en la que colaboró en diez películas con su esposo John Cassavetes, Gena Rowlands fue galardonada a lo largo de su carrera con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro.

Su última actuación en un largometraje fue en “Six Dance Lessons in Six Weeks” (2014), donde compartió créditos con Cheyenne Jackson.