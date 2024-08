La cantante venezolana Gigi Méndez anunció que tuvo que salir de Venezuela debido a que sintió demasiado miedo

La reconocida cantante venezolana Gigi Méndez ha tomado la decisión de abandonar su país natal debido al profundo temor que ha sentido al expresar sus opiniones sobre la complicada situación que atraviesa Venezuela en la actualidad.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista no reveló si ha sido objeto de hostigamiento o intimidación, lo que ha generado especulaciones entre sus seguidores.

“Nunca antes había experimentado tanto miedo al expresarme como lo hago ahora. Aquellos que me conocen saben que he entregado todo por Venezuela a lo largo de mi vida. Siempre he utilizado mis redes sociales para llevar alegría a través de mi música, pero en este momento se me hace extremadamente difícil”, expresó Méndez, conocida por éxitos como “Somos Vinotinto”.

A pesar de su partida, la cantante dejó claro que no tiene intenciones de establecerse permanentemente en el extranjero, ya que su objetivo principal es representar dignamente a Venezuela en cualquier lugar donde se encuentre.

En el video, Gigi Méndez señaló que los últimos días han sido complicados no solo para ella, sino también para millones de venezolanos, sin entrar en detalles específicos, lo que llevó a muchos a interpretar sus palabras como una referencia al contexto político actual tras las recientes elecciones.

Aunque la artista no reveló el destino al que se trasladó, sus seguidores le han brindado mensajes de apoyo y solidaridad en este momento difícil. Frases como “No importa dónde estés, siempre recuerda que eres ‘de dónde vienen los grandes'” y “Te abrazo mucho mi Gigi. Nos vemos pronto en nuestra Venezuela para cantar karaoke. No lo olvides: ‘De dónde vienen los grandes'” demuestran el cariño y respaldo de sus seguidores.

