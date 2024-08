Alicia Machado reacciona visiblemente afectada al hablar de su compañero Fernando Carrillo

La reconocida actriz venezolana, Alicia Machado, se vio visiblemente conmovida al abordar el tema del apoyo del actor Fernando Carrillo al régimen de Nicolás Maduro durante una entrevista en el programa La mesa caliente de Telemundo.

Fernando Carrillo ha generado controversia por respaldar a Nicolás Maduro tras las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, recibiendo críticas de diversos famosos como Lili Estefan, conductora de El gordo y la flaca.

En medio de este debate, ¿cuál es la opinión de Alicia Machado al respecto? La exMiss Universo y exitosa actriz venezolana se mostró vulnerable al expresar sus emociones en el programa de televisión.

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos no pudo contener las lágrimas al referirse al tema, destacando la decepción que siente al ver a un colega tomar una postura que afecta directamente a su país.

“Es delicado porque, bueno, es una persona que ha sido compañero de nosotros, de todos los artistas. Mira, todos los artistas venezolanos estamos muy dolidos, nos sentimos… Es como cuando entre hermanos hay una pelea en la familia y ves que uno de tus hermanos se va para el lado que no es, se va para el lado contrario, yo creo que es un poco… Por lo menos para mí”, expresó la actriz de 47 años, conmovida.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Machado compartió su desilusión al ver a un colega ignorar el sufrimiento del pueblo venezolano, recordando las dificultades que ha atravesado su país en las últimas décadas.

“No hay un venezolano en este momento en el mundo que no tenga una anécdota de dolor y de sufrimiento producto de este sistema, entonces no puede ser tan indolente y más cuando te has entregado al pueblo y has trabajado para entretener a toda esa gente que está pasándola mal”, enfatizó la actriz, conocida por su participación en telenovelas como Hasta que el dinero nos separe y Una familia con suerte.

